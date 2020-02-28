تعليق أو تأجيل عدة تظاهرات فنية ورياضية هامة بسبب فيروس كورونا المستجد

"ديزني" في طوكيو يغلق أبواب منتهزهين لمدة أسبوعين

أعلنت شركة "أوريانتل لاند" المشغلة لـ "ديزني لاند" و"ديزني سي" في طوكيو الجمعة أن المنتزهين الترفيهيين سيغلقان لمدة أسبوعين بسبب مخاوف مرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الشركة في بيان "قرر منتزها ديزني لاند طوكيو وديزني سي طوكيو إغلاق أبوابهما استثنائيا ابتداء من السبت 29 شباط/فبراير 2020 إلى الأحد 15 آذار/مارس" بعد اتخاذ الحكومة إجراءات طوارئ للحد من انتشار الفيروس.

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس "حاليا، نخطط لفتح الأبواب مجددا في 16 آذار/مارس. لكننا سنحدد التاريخ النهائي بعد إعادة تقييم الوضع والمستجدات".

ويتوافد أكثر من 30 مليون شخص إلى المنتزهين في طوكيو سنويا، وهما يعتبران من أشهر الأماكن السياحية في المدينة. وتأتي هذه الخطوة بعدما اتخذت الحكومة اليابانية تدابير حازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في وقت وصلت حصيلته في البلاد إلى أربع حالات وفاة على الأقل وحوالى 200 إصابة بالمرض.

تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا واجتماعات الاتحادات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إرجاء جمعيته العمومية المقررة في نيسان/أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى تأجيل وإلغاء عدد من المباريات القارية. وقال إي إف سي في بيان الجمعة "قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم تأجيل الإجتماع الثلاثين للجمعية العمومية في الاتحاد، والذي كان مقررا يوم 16 نيسان/أبريل 2020 في العاصمة الماليزية كوالالمبور". وتابع "في أعقاب التأجيل الاضطراري لاجتماعات لجنة التدقيق، واللجنة المالية، واللجنة القانونية، إلى جانب تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي، نتيجة المخاوف الصحية وقيود السفر، فقد تم الاتفاق على إقامة اجتماع الجمعية العمومية في موعد يحدد لاحقا من قبل المكتب التنفيذي".

كما أعلنت لجنة المسابقات الجمعة تأجيل مباراتي الأهلي السعودي مع الشرطة العراقي (المجموعة الأولى) والهلال السعودي ضد باختاكور الأوزبكستاني (المجموعة الثانية) في دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد القاري قد أعلن الخميس إرجاء مباريات ضمن مسابقة دوري الأبطال مقررة في الفترة المقبلة، ودعا الى اجتماعات طارئة مع ممثلين للاتحادات الوطنية والأندية بسبب تفشي الفيروس.

وأشار الاتحاد في بيان الى إرجاء ست مباريات في منطقتي غرب وشرق آسيا، أبرزها في الثاني من آذار/مارس بين الوحدة الإماراتي واستقلال طهران (المجموعة الأولى)، بيرسيبوليس الإيراني والتعاون السعودي (المجموعة الثالثة)، والثالث منه بين شباب الأهلي دبي وشهر خودرو الإيراني (الثانية) وسيباهان الإيراني والنصر السعودي (الرابعة). كما طال الإرجاء أيضا مباراة مقررة بين أف سي سيول الكوري الجنوبي وشيانغراي التايلاندي (الأربعاء الرابع من آذار/مارس)، والنصر السعودي وسيباهان الإيراني (في الجولة الرابعة في السادس من نيسان/أبريل).

فرقة البوب الكورية "بي تي إس" تلغي أربع حفلات في سيول

أعلنت فرقة البوب الكورية الجنوبية "بي تي إس" الجمعة إلغاء أربع حفلات كان من المقرر إقامتها في سيول في نيسان/أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت وكالة "بيغ هيت إنترتينمنت" التي تتولى إدارة أعمال فرقة البوب الكورية الجنوبية الشهيرة، في بيان "نأسف لإعلان" إلغاء الحفلات الموسيقية التي كانت ستحييها الفرقة في سيول في الفترة ما بين 11 و19 نيسان/أبريل في ملعب سيول الأولمبي الذي استضاف دورة الألعاب الأولمبية للعام 1988 وكان من المقدر أن يحضرها "أكثر من 200 ألف شخص".

وأوضحت الوكالة في بيانها أنه "لم يكن هناك مفر" من إلغاء الحفلات لأنه "من المستحيل في هذه المرحلة التنبؤ بحجم الوباء" ما يولد الكثير من عدم اليقين بالنسبة إلى منظمي الحفلات والرواد. وتعدّ فرقة "بي تي إس" ظاهرة موسيقية عالمية، فهي أول مجموعة كورية لموسيقى البوب تصل إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، وأقامت العديد من الحفلات المحجوزة بالكامل في لوس أنجليس وشيكاغو ولندن وفرنسا.

إلغاء المراحل المتبقية من طواف الإمارات للدراجات الهوائية

أعلن مجلس ابوظبي الرياضي المنظم لطواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية الجمعة، إلغاء المرحلتين المتبقيتين من السباق بسبب اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد. وجاء في بيان مجلس ابوظبي الرياضي الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "تم الغاء المراحل المتبقية من طواف الامارات للدراجات بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا من أفراد الفرق من الجنسية الإيطالية".

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه سيتم "اخضاع جميع المشاركين في السباق من متسابقين واداريين ومنظمين للفحوص الطبية اللازمة ضمن برنامج التقصي النشط حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالحجر الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع".

وكان طواف الإمارات الذي يتألف من سبع مراحل انطلق الأحد وأقيمت الخميس مرحلته الخامسة، وكان من المفترض أن يختتم السبت.

السعودية تعلق دخول المعتمرين مع تفشي كورونا المستجد في دول الجوار

علّقت السعودية مؤقّتاً دخول الراغبين بأداء العمرة إلى أراضيها وزيارة المدينة المنورة، في إجراء احترازي غير مسبوق يرمي إلى منع وصول فيروس كورونا المستجدّ إلى المملكة ويثير تساؤلات حول موسم الحج الذي ينطلق في تموز/يوليو.

وتستقطب مناسك العمرة ملايين المسلمين سنويا من مختلف بلدان العالم. ويأتي القرار بتعليق أدائها قبل شهرين من حلول شهر رمضان حين تتضاعف أعداد المعتمرين. ويعدّ المعتمرون والحجاج في مكة عرضة للعدوى من الفيروسات والأمراض نتيجة لظروف الازدحام الشديد في أماكن الصلاة وفي وسائل النقل.

ولم تعلن المملكة تسجيل حالات بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّها أعربت عن قلقها من بدء انتشاره في الدول المجاورة، وخصوصا في البحرين والكويت حيث تقرّر إغلاق المدارس والجامعات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّه في إطار "إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول الفيروس إلى المملكة وانتشاره" تقرّر "تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف (في المدينة المنورة) مؤقتاً".

كما قرّرت "تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكّل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً"، من دون أن تحدّد فترة زمنية للتعليق.

تعليق معرض جنيف للسيارات

أعلنت الحكومة السويسرية الجمعة تعليق جميع الفعاليات "العامة والخاصة" في البلاد كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا الجديد. وأوضحت الحكومة أن قرار التعليق سيدخل حيز التنفيذ بداية من الجمعة وسيستمر إلى غاية 15 مارس/ أذار المقبل على الأقل ويخص كل التظاهرات والفعاليات التي تستقطب أكثر من 1000 شخص وسيشمل معرض جنيف للسيارات الذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من 5 إلى 15 مارس/ أذار المقبل.