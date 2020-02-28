تسجيل أول إصابة لكلب بفيروس كورونا الجديد

أعلنت السلطات في هونغ كونغ اليوم الجمعة عن إصابة كلب بـ"مستوى منخفض" من مستويات فيروس كورونا ليصبح أول حيوان يصاب بالفيروس الذي قضى على حياة حوالي 2900 شخص حوال العالم حتى الآن.

وأتت نتائج الاختبار الذي أجري على الكلب إيجابية على الرغم من عدم ظهور أعراض واضحة للفيروس عليه حتى الآن سوى رشح بالأنف والفم.

ولم يتأكد المسؤولون الصحيون في الإقليم الصيني الذي يحظى بحكم ذاتي مما إذا كان الكلب مجرد حاملاً للفيروس في صورة مخففة بسبب العدوى البيئية المنتشرة أم إذا كان مصاباً به بشكل كامل.

وتدور شكوك علمية حول إمكانية إصابة الحيوانات بالفيروس بشكل كامل حتى الآن.

وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان: "لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصابة بالفيروس أو يمكن أن تكون مصدر عدوى للناس".

وتم حجر الكلب في مأوى خاص للحيوانات بعيداً عن أي أشخاص أو حيوانات أخرى كما سيخضع للمزيد من الفحوصات لتحديد مدة بقائه بالحجر.

وسجلت هونغ كونغ حتى الآن 93 حالة إصابة بشرية بالفيروس دون وقوع أي وفيات.