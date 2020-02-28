بطولة إيطاليا: إلغاء مؤتمرين صحفيين ليوفنتوس وميلان بسبب كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الجمعة إلغاء مؤتمره الصحفي المقرر السبت، عشية استضافة إنتر ميلان في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في ايطاليا.

ومباراة يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية وإنتر، المقررة الأحد القادم، هي واحدة من خمس مواجهات ستقام بدون جمهور بعد اودينيزي مع فيورنتينا وميلان مع جنوى وبارما مع سبال وساسوولو مع بريشيا.

وقال متصدر الدوري في بيان "امتثالا للقيود السارية حاليا، لن ينعقد المؤتمر الصحفي لماوريتسيو ساري (مدرب الفريق)، عشية مباراة يوفنتوس ضد إنتر".

كذلك اتخذ ميلان نفس الإجراء وأكد في بيان أنه "امتثالا للإجراءات لن يعقد المؤتمر الصحفي" قبل مباراته ضد جنوى في سان سيرو الأحد المقبل.

وكان إنتر ميلان فاز الخميس على ضيفه لودوغوريتس البلغاري 2-1 في إياب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أيضا خلف أبواب "جوسيبي مياتسا" المغلقة.

وبحسب الأرقام الأخيرة، أصيب 650 شخصا بالفيروس في إيطاليا وتوفي 17 منهم.

وكان وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، أعلن الإثنين أن تفشي الفيروس في البلاد سيدفع إلى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب مغلقة.

وأتت هذه الخطوة في أعقاب تأكيد رئيس الإتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا، تقدمه بطلب بهذا الشأن من السلطات المحلية، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس.

وأرجأت السلطات الإيطالية أربع مباريات كانت مقررة الأحد الماضي في "سيري أ"، بينما أثّر انتشار الفيروس لاسيما في شمال البلاد على العديد من الأحداث الرياضية المحلية، ودفع لإلغاء بعضها أو إرجائها، أو إقامتها بدون جمهور.

وعزلت السلطات بلدات في شمال البلاد لاسيما في منطقة لومبارديا، في خطوة تطال عشرات الآلاف من السكان، خوفا من تفشي الفيروس.

من ناحية أخرى، يتعافى لاعب يبلغ من العمر 22 عاما، يلعب في نادي يو اس بيانيزي (درجة ثالثة) في المستشفى في سيينا بعدما أظهرت نتيجة الفحص إصابته بالفيروس.

وقال ناديه في بيان "في الوقت الحالي، وباستثناء اللاعب المصاب الذي يرقد في المستشفى، فإن جميع اللاعبين والفنيين والمدراء الفنيين في الحجر الصحي".