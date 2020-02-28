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روسيا

روسيا: الجنود الأتراك الذين قصفتهم قوات النظام السوري كانوا في صفوف الإرهابيين

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بقلم:  يورونيوز
روسيا: الجنود الأتراك الذين قصفتهم قوات النظام السوري كانوا في صفوف الإرهابيين
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AP - BADERKHAN AHMAD
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن قصف النظام السوري لمواقع في إدلب استهدف المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أنه كان في صفوف وحدات القتال للجماعات الارهابية جنود أتراك. وأضافت الوزارة أن أنقرة لم تقدم لموسكو معلومات عن تواجد قوات تركية في إدلب، مشيرة إلى أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة الروسي في سوريا، لم تتواجد هناك وحدات، ولم يكن مفترضا أن تتواجد أي وحدات تركية في منطقة القصف.

وقُتل 33 جنديًا تركيًا على الأقل الخميس في غارات جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا نسبتها أنقرة الى دمشق، فيما ردّت تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي مساء اليوم نفسه مستهدفةً مواقع للنظام السوري.

وندّد الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ بـ"الغارات الجوية العشوائية للنظام السوري وحليفه الروسي" في إدلب، داعيا إلى "خفض التصعيد".

وقال متحدث باسم الحلف إن ستولتنبرغ تحادث مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو ودعا دمشق وموسكو إلى "وقف هجومهما". كما "حض جميع الأطراف على خفض التصعيد ... وتجنب زيادة تفاقم الوضع الإنساني المروع في المنطقة".

وطالبت الولايات المتحدة النظام السوري وحليفته روسيا بإنهاء "هجومهما الشنيع" في محافظة إدلب.

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