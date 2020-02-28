بالصور: فيروس كورونا في الشرق الأوسط

انتشر فيروس كورونا الجديد، منتقلا بسرعة من بؤرته الرئيسية في الصين إلى دول مختلفة حول العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات لا سيما إيران.

وأصبحت إيران ثاني أعلى دولة بعد الصين من حيث معدل الوفيات بسبب الفيروس وذلك بمعدل 26 وفاة و245 إصابة تعافى منهم 54 حالة.

كذلك تم تسجيل 45 إصابة في الكويت و33 في البحرين و19 بالإمارات و7 في العراق و6 في سلطنة عمان و4 في إسرائيل و3 في لبنان و2 بالجزائر وحالة واحدة شُفيت في مصر.

ونستعرض معكم في هذه الصور الاجراءات الاحترازية التي اتخذها المواطنون والسلطات في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط في ظل المخاوف من تفشي الفيروس بالمنطقة.

معتمرون يرتدون أقنعة واقية قبل إعلان السعودية وقف دخول الزائرين الأجانب للعمرة أ ب

أ ب

السعودية أ ب

عراقي مسؤول عن رش مواد وقائية من الفيروس في مدينة النجف أ ب

النجف - العراق أ ب Anmar Khalil

النجف - العراق أ ب

طهران - إيران أ ب

طهران - إيران أ ب

نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي أصيب بالفيروس أ ب

القدس أ ب

الإمارات أ ب