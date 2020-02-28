شاهد: مناورات "كوبرا" بين الولايات المتحدة وتايلاند

شارك أكثر من 300 من مشاة البحرية الأمريكية والجنود التايلنديين في مجموعة من التدريبات العسكرية قبالة سواحل تايلاند الجمعة، حيث دخلت التدريبات الـ39 لمناورات "كوبرا" يومها الرابع.

ونظمت القوات العسكرية عملية هبوط باستخدام مركبات برمائية على شاطئ ساتاهيب بمقاطعة تشونبوري، التايلندية.

ولم يشارك جيش كوريا الجنوبية الذي كان حاضرا في السنوات الفارطة في التدريبات الأخيرة.

وقال قائد مشاة البحرية الأمريكية الكابتن جورج ماك أرثر "إنّ حوالي 150 من أعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية من "قاعدة أوسان الجوية" في كوريا الجنوبية يشاركون في التدريبات بتايلاند". وقد خضعوا للفحص الطبي قبل السفر وبعد الوصول.

وتم توزيع 35 طبيباً إضافياً وتوفير إمدادات طبية.

ويشارك أكثر من 9000 جندي في التدريبات التي ستستمر على مدار 11 يوماً.

وتشمل هذه المناورات، عمليات عسكرية ميدانية ومساعدات إنسانية وتدريبات أمنية.