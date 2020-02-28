قتل متحولة جنسياً لاستخدامها حمام السيدات في ماكدونالدز

تعرضت متحولة جنسية للقتل في بورتوريكو بعد دخولها حمام السيدات في أحد فروع مطاعم ماكدونالدز بمدينة توا باخا في شمال بورتوريكو.

وتحقق الشرطة في لقطات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعرض فيها ما يُعتقد أنها الضحية نيوليسا لوسيانو رويز للتهديد بواسطة شخصين قبل عملية إطلاق النار الذي أدى إلى مقتلها.

ويمكن سماع أحد الشخصين وهو يقول للآخر: "تراهنني أنني سأذهب هناك وأطلق النار عليه".

وتسبب مقتل رويز في إثارة ضجة وانشقاق كبير في بورتوريكو بين من اعتبروا مقتلها "جريمة كراهية" للمثليين والمتحولين جنسياً ومن انتقدوا الضحية لاستخدامها دورة المياه الخاصة بالسيدات.

وقال الناشط من أجل حقوق المثليين بيدرو سيرانو إن الجماعات المحافظة تبنت ترويج الخوف من المتحولين واستخدامهم دورات المياه في الأماكن العامة مما ساهم في تأجيج ووقوع مثل تلك الجريمة ضد أحدهم. وأضاف سيرانو بأن الضحية تعرضت "للتعقب والاصطياد" المتعمد من قبل قاتليها.