تركيا تحجب مواقع التواصل الاجتماعي عقب مقتل 33 من جنودها في سوريا

قال موقع نتبلوكس لمراقبة أنشطة الأنترنت إن السلطات التركية حجبت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام عن مواطنيها بعد قصف لقوات النظام السوري قتل ما لا يقل عن 33 جندياً تركيا في شمال غرب سوريا.

وقال الموقع إن الحجب بدأ حوالي الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت إسطنبول مساء أمس الخميس واستمر لساعات قبل أن يعود بشكل طبيعي اليوم الجمعة.

وأضاف نتبلوكس في بيان على موقع تويتر: "تشير البيانات إلى أن خدمات موقع يوتيوب والرسائل على واتسآب تم تقييدها جزئياً أيضاً في نفس الوقت أو بعد فترة وجيزة".

It's 8 a.m. in #Turkey, where citizens are waking to find Twitter, Facebook, Instagram, YouTube blocked and WhatsApp limited.



Turkey is a global leader in Twitter usage, and Facebook had just announced plans to open offices in eight Turkish provinces.



📰https://t.co/bowVKOQixHpic.twitter.com/4jcrm4jAx9 — NetBlocks.org (@netblocks) February 28, 2020

ونتج عن الهجمة السورية أكبر حصيلة قتلى من الجنود الأتراك منذ تدخل قوات أنقرة في النزاع السوري بشكل مباشر عام 2016.

ويأتي القصف بعد أسابيع من التوتر الشديد بين تركيا التي تدعم فصائل مقاتلة في سوريا ودمشق المدعومة من روسيا. وما يزيد من التوتر إعلان موسكو ان سفينتين حربيتين روسيتين ستعبران الجمعة مضيق البوسفور في إسطنبول.