شاهد: لاجئون سوريون يتدفقون لاجتياز الحدود التركية نحو أوروبا

أظهرت لقطات مصورة جوية الجمعة وصول وفود كبيرة من المهاجرين من بينهم لاجئون سوريون إلى مقاطعة أدرنة الواقعة على الحدود بين تركيا واليونان في محاولة لعبور الحدود نحو أوروبا. وقالت وكالة الأنباء دي أتش أي إن حوالي 300 مهاجرا وصلوا إلى ساحل أيفاتشيك في كاناكالي غرب تركيا للذهاب إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بواسطة قوارب.

وفي وقت سابق الجمعة أعلن مسؤول تركي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس أن أنقرة لن تغلق أبوابها الحدودية أمام اللاجئين الذين يرغبون في الذهاب إلى أوروبا، وذلك بعد وقت قصير من مقتل 33 جنديًا تركيًا في غارة جوية في شمال سوريا. وأضاف المسؤول التركي الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن بلاده لن توقف ولن تمنع اللاجئين الذين يريدون عبور الحدود التركية نحو أوروبا".

وتخشى تركيا، التي يتواجد بها حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري، وصول المزيد من اللاجئين إلى أراضيها عبر حدودها البرية مع سوريا خاصة في ظل ارتفاع الاستياء الشعبي التركي من ارتفاع أعداد اللاجئين.

وفي سلسلة من التغريدات، اتهم فريتين ألتون، كبير مساعدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الرئيس السوري بشار الأسد بـ "إجراء تطهير عرقي" والسعي لطرد ملايين السوريين من إدلب. وكتب ألتون يقول "سيحاول هؤلاء الأشخاص الفرار إلى تركيا وأوروبا، بالفعل تركيا تستضيف ما يقرب 4 ملايين لاجئ ولا نملك القدرة والموارد اللازمة لإستقبال مليون آخر".

وتخشى اليونان وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي من تدفق آخر للاجئين من سوريا بعد أن وصل أكثر من مليون شخص في العام 2015 قبل التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن التحكم في موجة توافد اللاجئين.