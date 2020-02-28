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الصين

شاهد: مصعد يعمل بالصوت للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد

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بقلم:  رشيد سعيد قرني
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مصعد يعمل بالصوت عوض الأزرار تفاديا لإنتشار الفيروسات
مصعد يعمل بالصوت عوض الأزرار تفاديا لإنتشار الفيروسات   -  
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صمم مصنع للمصاعد مقره في شنغهاي بالصين مصعدا يتم التحكم فيه صوتيا من أجل تركيبه في مستشفى ييتشانغ رقم 2 الواقع في مقاطعة هوبى التي تضررت بشدة من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19". ويتم التحكم في المصعد الجديد بالصوت فقط عوض الضغط على الأزرار كإجراء وقائي من انتقال عدوى الفيروس.

ومنذ انتشار فيروس كورونا في الصين، حذر الخبراء من احتمال انتقال العدوى عند الضغط على الأزرار الموجودة على المصاعد. وبعد هذه التحذيرات انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهر مستخدمي المصاعد وهم يستخدمون المناديل وعصي فرشاة الأسنان وغيرها من الأدوات التي تُجنب لمس أزرار المصاعد كإجراء وقائي.

وقال مصمم المصعد بان أسييو في مقطع فيديو "هناك الكثير من الأشخاص الذين يضغطون على زر المصعد كل يوم، وهذا من شأنه أن يساعد على انتقال العدوى".

وقررت الصين بناء مستشفى ييتشانغ رقم 2 في مدينة هوبي خصيصا لعلاج المرضى المصابين بفيروس كوفيد 19.

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