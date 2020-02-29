شاهد: ضباط "مقنعون" يحيطون بزعيم كوريا الشمالية أثناء إشرافه على مناورات للجيش

وسط معركة مستمرة ضد توسع انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا)، أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على مناورات عسكرية للجيش أمس الجمعة، وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام المحلية الزعيم الكوري، وهو يتوسط عددا من الضباط يرتدون أقنعة للوجه واقية من الجراثيم.

وعلى شاطئ اختير لإجراء التدريبات، تم نشر مدفعية ثقيلة ومنصات لإطلاق الصواريخ، واستهدفت النيران جزيرة صغيرة غير بعيدة عن الساحل.

ووصفت وكالة الأنبار الكورية التدريبات بأنها مناورات مشتركة لوحدات الجيش الشعبي الكوري، وقالت إن وحدات الدفاع تشارك فيها، دون أن تحدد الموقع الذي أجريت فيه.

وكان كيم حذر خلال اجتماع للحزب نهاية العام الماضي، أن العالم سيشهد امتلاك جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أسلحة استراتيجية جديدة. ولم يتم خلال هذه المناورات استعراض تلك الأسلحة الاستراتيجية.