رومان بولانسكي يفوز بجائزة "سيزار" أفضل مخرج وجائزتان للفيلم الجزائري بابيشا

في خضم فضيحة اتهامه بالإعتداء الجنسي من طرف ممثلات فرنسيات، فاز المخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي في وقت متأخر السبت بجائزة سيزار لأفضل مخرج عن فيلمه "جاكوز، أتهم" خلال حفل مشحون لتوزيع جوائز الأوسكار الفرنسي.

وكان أعضاء الأكاديمية الفرنسية للفنون وتقنيات السينما التي تمنح الجوائز قد تقدموا في وقت سابق هذا الشهر باستقالة جماعية اعتراضا على تصدّر بولانسكي لقائمة الترشيحات، وهو المطلوب في الولايات المتحدة بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في العام 1977.

وحين تم الإعلان عن قائمة الأفلام المرشحة للفوز بالجوائز، غادرت الممثلة أديل هاينل المرشحة لجائزة سيزار أفضل ممثلة، بشكل غاضب من قاعة الحفل احتجاجا على فوز بولانسكي.

وتوج الفيلم الفرنسي- الجزائري الممنوع من العرض في الجزائر "بابيشا" لمخرجته مونية مدور بجائزتين سيزار، جائزة أول فيلم فيما تحصلت الممثلة الشابة لينة خضري على سيزار أحسن أمل نسوي.

قائمة التتويجات بجوائز سيزار السينمائية:

أفضل فيلم: "البؤساء، لي ميزيرابل" للمخرج الحاج لي

أفضل إخراج: رومان بولانسكي عن فيلم "جاكوز، أتهم"

أفضل ممثلة: أنييس دومسوستي عن دورها في فيلم "أليس والعمدة، أليس أند ذو مايور"

أفضل ممثل: رشدي زعيم عن دوره في فيلم "روبيه، لالوميار، روبيه، النور"

أفضل ممثلة مساعدة: فاني أردانت في فيلم "لابال إيبوك، الزمن الجميل"

أفضل ممثل مساعد: سوان أرلود في "غراس أ ديو، بمساعدة الرب"

أفضل أمل نسوي: لينا خضري في فيلم"بابيشا"

أفضل أمل لدى الرجال: أليكسيس ماننتي عن فيلم "ليميزيرابل، البؤساء"

أفضل فيلم أول: "بابيشا" للمخرجة مونية مدور

أفضل سيناريو أصلي: نيكولاس بيدوس عن فيلم "لابال إيبوك، الزمن الجميل"

أفضل تكيّف: رومان بولانسكي وروبرت هاريس عن "جاكوز، أتهم"

أفضل موسيقى أصلية: دان ليفي عن "جي بيردو مون كور، فقدت جسدي"

أفضل فيلم أجنبي: "بارازيت، طفيلي" لبونج جون هو

أفضل فيلم رسوم متحركة: "جي بيردو مون كور، فقدت جسدي" للمخرج جيرمي كلابين

أفضل فيلم وثائقي: "إم" للمخرج يولاندي زوبرمان

أفضل ديكور: ستيفان روزنبوم عن "لابال إيبوك، الزمن الجميل"

أفضل تصميم للأزياء: باسكالين شافان "جاكوز، أتهم"

سيزار العام: "جاكوز، أتهم" لحاج لي