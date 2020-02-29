الاستعداد لتوقيع اتفاق سلام تاريخي بين حركة طالبان وواشنطن بعد 18 عاما من الحرب

وصل وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو إلى الدوحة السبت لحضور حفل توقيع الاتفاق التاريخي لإحلال السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية. ويفتح الاتفاق، الذي من المقرر أن يُوقّع عند الساعة 12,45 بتوقيت غرينيتش، الباب أمام انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان بعد 18 سنة من الاقتتال، في مقابل ضمانات أمنية من قبل المتمردين.

ولم يتم الإفصاح عن فحوى الاتفاق الذي تمّ التفاوض حوله لأكثر من عام، لكنّ من المتوقع أن يؤدي الى بدء انسحاب الجيش الأمريكي، الأمر الذي يريده الرئيس دونالد ترامب وجزء كبير من الطبقة السياسية والرأي العام الأمريكي.

ويرى المحلل في معهد "مجموعة الأزمات الدولية" أندرو واتكينز أنّ "هناك الكثير من التكهنات حول مضمون الاتفاق (...) نعلم الخطوط العريضة لكن من غير الواضح ما إذا كانت بنود الاتفاق ستنشر كاملة".

ولن تكون حكومة كابول ممثّلة في حفل التوقيع في الدوحة بعد ظهر اليوم، لكنها سترسل فريقا مؤلّفا من ستة أشخاص لفتح قناة اتصال مع المكتب السياسي لحركة طالبان الذي تأسّس في العاصمة القطرية عام 2013.

وحض الرئيس الأمريكي الليلة الماضية الشعب الأفغاني على اغتنام الفرصة لمستقبل جديد، مشيرا الى أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيحضر توقيع الاتفاق مع طالبان في الدوحة. وقال "في النهاية سيتوقف الأمر على شعب أفغانستان كي يحدد مستقبله. لذا، نحض الشعب الأفغاني على اغتنام هذه الفرصة من أجل السلام ومستقبل جديد". وأضاف "في حال كانت طالبان والحكومة الأفغانية على مستوى الالتزامات، سنمضي قدماً لوضع حد للحرب في أفغانستان وإعادة جنودنا إلى الوطن".

فرصة تاريخية

لم تكن قطر، شبه الجزيرة الصغيرة المعروفة بثرواتها الغازية وفوزها المثير للجدل باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، خيارًا مطروحا على ما يبدو لاستضافة المفاوضات. لكن توفير الإمارة الثرية موقعا محايدا لإجراء محادثات حول إنهاء الصراع المستمر منذ 18 عامًا في أفغانستان، عزّز مكانتها الدولية وجهودها في تحدي الحظر المفروض عليها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 2017.

وشهدت المفاوضات مشاهد غير مألوفة كتحوّل مقاتلي طالبان إلى مفاوضين سياسيين في العاصمة القطرية على وقع موسيقى كلاسيكية تصدح في مداخل فنادقها الفخمة. وكانت المحادثات التي توسط فيها دبلوماسيون قطريون، ماراثونية شابها التوتر في أحيان كثيرة، وامتدت حتى وقت طويل من الليل مرات عدة.

ومن المتوقع أن يحضر ممثلون عن 30 دولة حفل التوقيع في العاصمة القطرية. وسيوقع الاتفاق بعد أسبوع من هدنة جزئية غير مسبوقة اعتبرها الأمريكيون اختبار نوايا للمضي في قرار توقيع الاتفاق أم لا. وقد صمدت بشكل عام.

ما هي الضمانات

يرجح أن يؤدي الاتفاق إلى خفض عديد القوات في أفغانستان من حوالي 13 ألفا حاليا إلى 8600، وهو العدد الذي كان منتشرا هناك مع وصول ترامب إلى الرئاسة في 2016.

يعد المتمردون بتوفير ضمانات أمنية في ما يتعلق بمكافحة "الإرهاب"، والبدء فوراً بمفاوضات سلام مباشرة مع السلطات في كابول، على الرغم من اعتبارهم الرئيس أشرف غني أداة في يد واشنطن.

وقال واتكينز إنّ الاتفاق يدشن عملية الانسحاب الأمريكي فحسب، "وليس سببا للاحتفال داخل الحكومة أو لدى حلفائها".

ونجاح الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان مرهون بعمل الحكومة على منع تحويل البلاد إلى أرض خصبة للجماعات المتطرفة. وكان استقبال حركة طالبان لتنظيم القاعدة على أرض أفغانستان السبب الرئيسي للغزو الأمريكي في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر عام 2001.

وطرد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الحركة من السلطة بعد الهجمات، ونفذ المتمردون الذين كانوا يحكمون كابول منذ 1996 وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2001، هجمات متواصلة أودت بحياة أكثر من 2400 جندي أمريكي وعشرات الآلاف من أفراد قوات الأمن الأفغانية.

وأنفقت واشنطن أكثر من ألف مليار دولار في الحرب التي قُتل وأصيب فيها أكثر من مئة آلاف مدني أفغاني منذ 2009، حسب أرقام الأمم المتحدة