بوريس جونسون وصديقته ينتظران مولودا وسيتزوجان بداية الصيف

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصديقته كاري سيموندز السبت أنهما ينتظران مولودا وأنهما سيتزوجان. وقال ناطق باسمهما "يسر رئيس الوزراء والآنسة سيموندز إعلان خطوبتهما وأنهما ينتظران ولادة طفل في بداية الصيف".

وانفصل بوريس جونسون البالغ من العمر 55 عاما عن زوجته في العام 2018 بعد 26 عاما من الزواج، وبدأ يظهر بشكل علني برفقة كاري سيموندز البالغة من العمر 31 عاما في أوائل العام 2019.

وسيكون جونسون الذي تولى منصبه الصيف الماضي وحقق انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر، أول رئيس حكومة يتزوج وهو في منصبه منذ 250 عاما. كما أن جونسون وصديقته هما أول زوج يعيش من دون زواج في داونينغ ستريت، المقر الرسمي لرئيس الوزراء في لندن.

وبقيت كاري سيموندز، مستشارة الاتصالات السابقة في حزب المحافظين، بعيدة عن الإعلام منذ انتقالها إلى داوننغ ستريت. وعملت في السابق ضمن حملة إعادة انتخاب بوريس جونسون لمنصب رئيس بلدية لندن في العام 2012.

ولدى جونسون أربعة أولاد من زوجته الثانية مارينا ويلر، كما تفيد الصحافة البريطانية بأن لديه ولد خامس من علاقة غير شرعية.