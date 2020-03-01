إيمانويل ماكرون يُقّلد الكاتب والروائي اللبناني الفرنسي أمين معلوف وسام الاستحقاق

قلد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الروائي والكاتب اللبناني الفرنسي الشهير أمين معلوف وسام الاستحقاق الوطني خلال حفل أقيم بقصر الإليزيه. رُفع أمين معلوف البالغ من العمر 71 عامًا إلى درجة الضابط الكبير، وهي ثاني أعلى درجة في الجدارة بعد مركز الصليب الكبير.

ونشأ معلوف بمنطقة بدارو في بيروت، قبل أن يهاجر بسبب الحرب رفقة عائلته إلى باريس.

ويحاول أمين معلوف، الذي يكتب باللغة الفرنسية وتُرجمت أعماله إلى 40 لغة على الأقل، تحليل المصادمات بين الشرق والغرب في أعماله. من أشهرها رواية "ليو لو أفريكان، ليو الإفريقي"التي صدرت في العام 1986 وكتبت على شكل مذكرات وكذلك رواية "سمرقند" في العام 1988 التي رصدت حياة الشاعر الفارسي عمر الخيام ومجموعته الشهيرة من الشعر "الرباعيات" في بلاد الفرس في القرن الحادي عشر وكتاب "صخرة طانيوس التي تحصلت على جائزة غونكورت الفرنسية.

Félicitations à M. Amin Maalouf (promo 1966) élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Mérite. Il vient de recevoir sa décoration du président de la République française M. Emmanuel Macron. Publiée par Collège Notre-Dame de Jamhour sur Samedi 29 février 2020

في العام 2012 منحته الأكاديمية الفرنسية شرف العضوية في المؤسسة الأدبية التي تضم حوالي 40 عضوا.

ما هو وسام الاستحقاق الوطني؟

وتم ابتكار هذا الوسام الشرفي عام 1963 لمكافئة أصحاب "الجدارة والتميز" وأولئك الذين "يمثلون الروح المدنية لفرنسا". في كل عام، يمكن أن يحصل 5000 شخص على الوسام كحد أقصى. والوسام عبارة عن نجمة بستة زوايا تشبهة الصليب المالطي مرقطة باللون الأزرق معلقة في إكليل فضي.

ومن بين الالشخصيات البارزة التي تحصلت على هذا الوسام، المغني الفرنسي الأرميني شارلز أزنافور والممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو والممثلة الفرنسية إيزابيل هوبر وضابط البحرية الفرنسية جاك كوستو. بالإضافة إلى شخصيات غير فرنسية أمثال الملحن والموسيقي الإيراني محمد رضا شجريان والممثل المسرحي الهندي سيفاجي غانيسان وكاميلا دوقة كورنوول وغيرهم.