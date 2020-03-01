توقع فوز الحزب الحاكم في طاجاكستان في الانتخابات التشريعية

توجه الناخبون الطاجيك اليوم إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية، التي يتوقع أن يفوز فيه حزب الشعب الديمقراطي، وهو الحزب الحاكم للرئيس إمام علي رحمان، في انتخابات تشارك فيها سبعة أحزاب سياسية، وتتنافس على 63 مقعدا في مجلس النواب، ولكن لا يوجد فيها سوى حزب الديمقراطيين الاشتراكيين كحزب منتقد للرئيس رحمان، الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن. في المقابل منعت السلطات ما اعتبر أهم حزب معارض من المشاركة في الانتخابات، وهو حزب النهضة الإسلامي، الذي تم حظره سنة 2015. ويقطن طاجاكستان 9 ملايين نسمة، لغتهم الفارسية. وينتظر أن تعلن النتائج يوم الإثنين.
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