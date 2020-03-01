دمشق تقول إن تركيا اسقطت طائرتين سوريتين في منطقة إدلب

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية " إن قوات الجيش التركي استهدفت طائرتين سوريتين في محافظة إدلب، مؤكدة أن الطيارين هبطوا بالمظلات بسلام.

وكانت صفحات تابعة للمعارضة المسلحة في سوريا صورا وفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر عملية إسقاط طائرة حربية قالت إنها تابعة لقوات النظام السوري في إدلب .

وقالت جماعات المعارضة المسلحة في سوريا إنها تمكنت من إسقاط طائرة حربية من طراز "سو-24" تابعة للنظام بواسطة صاروخ مضاد للطيران أرض جو أثناء عملية مراقبة، فيما أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" قيام وحدات من الجيش العربي السوري بإسقاط طائرة مسيرة للنظام التركي فوق سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت في السابق التقارير بشأن إسقاط الطائرة الحربية في سماء إدلب السورية واصفة إياها بالكاذبة.

وردا على هذا، أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وفقا لوكالة سانا "إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات والطائرات المسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية، وخاصة فوق محافظة إدلب". وأضافت الوكالة أنه "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

وأكد مسؤول عسكري سوري في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "أن قوات النظام التركي تستمر بتنفيذ أعمال عدوانية ضد قواتنا المسلحة العاملة في محافظة إدلب وما حولها، سواء باستهداف مواقع جنودنا الذين يواجهون الإرهابيين بشكل مباشر، أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي".