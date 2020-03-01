الرئيس الأفغاني يعلن أن الهدنة الموقتة ستستمر بغية التوصل لوقف كامل لإطلاق النار

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني تمديد الهدنة الجزئية لمدة أسبوع التي سبقت توقيع الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة، بغية التوصل إلى وقف إطلاق نار "كامل". وقال غني خلال مؤتمر صحفي في كابول "خفض العنف سيستمر مع هدف التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل"، موضحاً أن قائد القوات الأجنبية في افغانستان الجنرال الأمريكي سكوت ميلر أبلغ طالبان بهذا القرار.

كما أكد غني أن الحكومة الأفغانية لم تقدم أي تعهد بالإفراج عن 5 آلاف معتقل من طالبان، أشير إليه في الاتفاق بين واشنطن والحركة. وقال خلال مؤتمر "لا تعهد بالإفراج عن 5 آلاف معتقل"، مشيراً إلى أن تبادلاً للسجناء قد "يكون جزءاً من برنامج عمل المحادثات الأفغانية الداخلية، لكن لا يمكن أن يكون شرطاً مسبقاً لمحادثات".

وتعهدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بسحب كافة قواتهم من أفغانستان خلال 14 شهراً إذا التزمت طالبان ببنود الاتفاق، بينها البدء بمحادثات مع كابول بهدف التوصل إلى اتفاق سلام فعلي.