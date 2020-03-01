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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب مستعد لمساعدة الإيرانيين في مواجهة فيروس كورونا "إذا طلبوا"

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب   -  
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أنه مستعد لمساعدة الإيرانيين في مواجهة فيروس كورونا المستجد إذا طلبوا ذلك. وقال ترامب في الاجتماع السنوي الكبير للمحافظين في ضاحية واشنطن "إذا كنا نستطيع مساعدة الإيرانيين في هذه المسألة، فنحن على استعداد بالتأكيد للقيام بذلك (...) الشيء الوحيد الذي يتعين عليهم القيام به هو طلب ذلك. سيكون لنا اختصاصيون رائعون هناك".

وانتشر الفيروس حتى الآن في 61 دولة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى رفع تقييم الخطر إلى أعلى مستوى. وذكرت وزارة الصحة الإيرانية السبت أن هناك تسع وفيات جديدة في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 43.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أبلغت إيران رسميًا باستعداد الولايات المتحدة للمساعدة عبر طرق غير محددة، من خلال رسالة تم إرسالها عبر سويسرا التي تمثل المصالح الأمريكية في طهران.

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