نتنياهو يعلن فوزه بانتخابات الكنيست والاستطلاعات الأولية ترجح فوزه

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوزه بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية، في الوقت الذي أعطته استطلاعات الرأي الأولية الأفضلية.

وشهدت إسرائيل اليوم، الإثنين، انتخابات الكنيست (البرلمان) الثالثة خلال أقل من عام، بعد تعذّر تشكيل حكومة وإنشاء تحالفات بين الأحزاب السياسية المهيمنة في البلاد عقب الانتخابات الماضية.

ودعي نحو 6 ملايين ناخب ونصف إلى انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 65.6% حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، في تقدم بلغ 1.9 بالمئة عن الانتخابات السابقة التي تمّت في أيلول/سبتمبر.

ونسبة اليوم أيضاً تمثل أعلى نسبة مشاركة في انتخابات تشريعية تحدث في إسرائيل منذ عام 1999.

نتائج الاستطلاعات الأولية (مسح بعد الاقتراع)

في الاستطلاع الأولي الصادر عن هيئة البث الإسرائيلي، يبدو أن حزب "أبيض-أزرق" تخلف عن الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بثلاثة مقاعد إذ حاز على 33 مقعداً بينما حاز الليكود على 36.

وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية أخرى إن التكتل اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمن، بحسب استطلاعات الرأي الأولى التي أجريت مع الناخبين، 59 مقعداً في الكنيست.

أما الاستطلاع الذي أجرته القناة الثانية عشرة أشار إلى حصول التكتل اليميني على 60 مقعداً (معطية 37 مقعداً لحزب الليكود) مقابل 54 للتحالف الوسطي اليساري العربي بقيادة الجنرال المتقاعد غانتس.

القناة الثالثة عشرة بدورها أعطت التكتل اليميني60 مقعداً، مقابل 52 للتحالف الوسطي اليساري العربي، أما إسرائيل بيتنا اليميني فحاز على ثمانية بحسب أرقام القناة.

في حين أعطت القناتان الثانية عشرة والثالثة عشرة القائمة العربية المشتركة 14 مقعداً، في حين بحسب أرقام القناة الحادية عشرة حققت القائمة في الاستطلاعات الأولية 15 مقعداً.

وبحسب استطلاع أولي لهيئة البث الإسرائيلية فإن القائمة العربية المشتركة سجلت رقماً قياسياً مرتفعاً مقارنة بالسنوات السابقة عند 15 مقعداً، وبهذا تحافظ على ترتيبها كثالث قوة في البرلمان بزيادة مقعدين.

القائمة العربية تحقق أعلى عدد من المقاعد في تاريخها

قال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة إن القائمة استطاعت تحقيق أعلى عدد مقاعد لها على الإطلاق.

وقال في منشور على فيسبوك: "بهمتكم (حققنا) أعلى عدد مقاعد منذ الكنيست الأول، ورغم نسبة التصويت العامة الأعلى في إسرائيل منذ العام ١٩٩٩، إلا أن القائمة المشتركة ثبّتت الـ ١٤ (وحسب مكان -هيئة البث الإسرائيلي- حصلنا على ١٥) على أمل أن نستيقظ غدًا بتثبيت الخامس عشر. ثقة غالية جدًا جدًا ومسؤولية عظيمة".

بهمتكم أعلى عدد مقاعد منذ الكنيست الاولى. بهمتكم أعلى عدد مقاعد منذ الكنيست الاولى. رغم نسبة التصويت العامة الأعلى في إسرائيل منذ العام ١٩٩٩، إلا أن القائمة المشتركة ثبّتت ال ١٤ (وبمكان حصلنا على ١٥) على أمل أن نستيقظ غدًا بتثبيت الخامس عشر. ثقة غالية جدًا جدًا ومسؤولية عظيمة. Publiée par ‎Ayman Odeh - أيمن عودة‎ sur Lundi 2 mars 2020

بيني غانتس: "سأواصل الكفاح"

قال زعيم حزب أزرق أبيض ومنافس نتنياهو الرئيسي بيني غانتس في إنه سيواصل الكفاح من أجل الشعب الإسرائيلي في أول تعليق له على نتائج الاستطلاعات الأولية.

وقال غانتس في تغريدة على تويتر: "شكراً لآلاف النشطاء وأكثر من مليون ناخب اختاروا أزرق أبيض. سأواصل الكفاح من أجلكم".

نتنياهو يشكر الشعب الإسرائيلي

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة على تويتر عقب إغلاق صناديق الاقتراع وبدء ظهور نتائج الاستطلاع الأولية، اقتصرت على كلمة واحدة.

التغريدة احتوت على كلمة واحدة هي شكراً باللغة العبرية متبوعة بقلب أحمر، تعبيراً عن امتنانه لناخبيه.

صائب عريقات: فاز الاستيطان والفصل العنصري

وفي رد على نتائج الاستطلاعات الأولية قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تغريدة على تويتر: "لقد فاز الاستيطان والضم والآبرثايد . نتنياهو قرر أن استمرار الاحتلال والصراع هو ما يجلب لإسرائيل التقدم والازدهار ، فاختار أن يكرس أسس وركائز الصراع ودوامة العنف والتطرف والفوضى وإراقة الدماء وبذلك يفرض أن تعيش المنطقة وشعوبها بالسيف. الخطوة القادمة الضم. الجانب الخاطئ للتاريخ".

قبل التصويت: نتنياهو يتفوق على غانتس

قبل التصويت، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صاحب أطول عهد كرئيس حكومة في إسرائيل، يتفوق بفارق طفيف جداً عن منافسه بيني غانتس، رئيس حزب أبيض-أزرق، بحسب استطلاعٍ للرأي أجري قبل التصويت.

وكان منظمو استطلاعات الرأي قالوا مساء اليوم عبر القناة الثالثة عشرة إن "ما حدث اليوم يعدّ مفاجأة"، الأمر الذي قدمته الصحافة الإسرائيلية في قراءتين اثنتين: إما أن يكون نتنياهو تمكن من تأمين الأكثرية بـ61 مقعداً في الكنيست، أو أن يكون تحالف "أبيض-أزرق" قد حقق المفاجأة.

وتشهد المشاركة العربية في الانتخابات توسيعاً للتمثيل النسائي حيث تدرج القائمة العربية المشتركة على لوائحها أربع أسماء نسائية.