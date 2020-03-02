تعليق الرحلات في مطار فرانكفورت بعد رصد طائرة مسيرة

تسبب طيران طائرة مسيرة فوق أجواء مطار فرانكفورت الألماني بعرقلة الملاحة الجوية بحسب ما ذكرت الشرطة ومراقبين جويين.

ويعد مطار فرانكفورت واحداً من أكبر المطارات الأوروبية وأكثرها حركة، ويعتبر المطار القاعدة الرئيسية ونقطة لاستكمال الرحلات للناقل الألماني لوفتهانزا.

وعلقت عمليات الهبوط في المطار بين الساعة الثانية عشرة والثانية ظهراً بحسب المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يوروكونترول، في حين قالت شرطة المطار أن الرحلات المغادرة كذلك منعت من الإقلاع.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات بحسب الشرطة بسبب رصد طائرة مسيرة.

وقام بعض الركاب بكتابة بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن تحويل رحلاتهم إلى مطارات أخرى بما فيها مطار نورنبيرغ.

تم تعليق جميع الرحلات الجوية داخل وخارج مطار فرانكفورت الدولي بسبب نشاط طائرات مسيرة. لا إشعارات حتى الآن - الركاب يحصلون على معلومات من وسائل الإعلام.

وأخيرا هناك إشعار. تم تحويل رحلتنا القادمة إلى شتوتغارت لذا لا أحد يعلم متى قد نغادر ...