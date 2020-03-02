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الفلبين

عملية احتجاز رهائن في مركز تجاري في عاصمة الفلبين مانيلا

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بقلم:  يورونيوز
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عملية احتجاز رهائن في مركز تجاري في عاصمة الفلبين مانيلا
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أ ف ب
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تمكن رجل مسلح من احتجاز نحو 30 رهينة في مركز للتسوق في عاصمة الفلبين مانيلا ، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن الشرطة.

وانتشرت الشرطة الفيليبينية في المركز التجاري بعد ورود تقارير بأن موظفا يحتجز مجموعة من الأشخاص رهائن فيه، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وكان رئيس بلدية تلك المنطقة من مانيلا أفاد في وقت سابق بأن أحد الحراس يحتجز عددا من الأشخاص قد يصل إلى ثلاثين في مكتب إداري وأطلق النار على واحد من الرهائن على الأقل.

وكان المركز التجاري يغص بالمتسوقين والموظفين الذين طلب منهم إخلاء المكان بعد سماع طلق ناري واحد على الأقل.

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