حكم جديد بالاعدام في حق المصري هشام عشماوي

قضت محكمة جنايات مصرية الإثنين بالإعدام شنقا بحق هشام عشماوي و36 آخرين لإدانتهم بارتكاب 54 جريمة، من بينها قتل رجال أمن ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، حسب ما أكد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا للمتهم هشام عشماوى و36 آخرين في اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة".

وكانت المحكمة أحالت المتهمين في أول شباط/فبراير لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في اعدامهم.

وحكم الإثنين ليس الأول بحق عشماوي، حيث قضت محكمة عسكرية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أيضا بالإعدام شنقا بحقه لادانته بارتكاب هجمات ارهابية.

كذلك حكمت محكمة عسكرية مصرية غيابياً في 2017 على عشماوي بالإعدام بسبب تورطه في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية-الليبية.

وكان عشماوي ضابطا في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح "جهاديا" في 2012، واعتقلته قوات المشير الليبي خليفة حفتر في 8 تشرين الأول/أكتوبر الفائت في درنة شرق ليبيا خلال المعارك التي خاضتها لدحر المجموعات الإسلامية التي كانت تسيطر على المدينة.

وانضم عشماوي إلى جماعة "انصار بيت المقدس" الجهادية في شمال سيناء شرق مصر، إلا أنّه انشق عنها بعد اعلان مبايعتها تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وأعلن عشماوي الملقب ب"أبو عمر المهاجر" تشكيل تنظيم "المرابطون" المرتبط بتنظيم القاعدة في ليبيا في تموز/يوليو 2015.