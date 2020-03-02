شاهد: صور من العالم هذا الأسبوع في 60 ثانية

وقاية من فيروس كوفيد-19 في إيران

أناس في العاصمة الإيرانية طهران، يضعون أقنعة واقية على وجوههم، تجنبا لعدوى فيروس كوفيد-19 (كورونا) الآخذ في الانتشار في مختلف أنحاء العالم. . ومازالت تعم حالة من القلق هناك، كما الحال في إيطاليا وكوريا الجنوبية من ظهور حالات إصابات جديدة. (صورة/إبراهيم نوروزي/أ. ب.)

اختلاط الأقنعة في كارنفال البندقية

اختلطت أقنعة المحتفلين بفعاليات كارنفال البندقية بأقنعة آخرين حملوها للوقاية من عدوى فيروس كوفيد-19 (كورونا)، وذلك في وقت قررت فيه السلطات الإيطالية اقتضاب مدة الكارنفال إلى يومين. وقد أعلنت السلطات الإيطالية يوم الأحد الماضي 2020/02/23، أنها ستلغي بقية فعاليات الكارنفال بهدف وقف اتوسع انتشار الفيروس الجديد. وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد المصابين في إيطاليا بالفيروس إلى أكثر من 130 شخصا، وهو أكبر عدد من الإصابات خارج قارة آسيا.

من زيارة ترامب إلى الهند

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينثر ورودا خلال حفل عند نصب المهاتما غاندي يوم الثلاثاء 2020/02/25 في العاصمة الهندية نيودلهي. ( صورة/ألكس براندون/أ. ب.)

رثاء قتلى نيودلهي

أقارب وجيران يرثون فقيدهم محمد مدلسير الذي قتل خلال اندلاع أعمال عنف طائفية في العاصمة الهندية نيودلهي يوم الخميس 2020/02/27. وكانت الصدامات الدامية بين الهندوس والمسلمين هي الأسوأ في نيودلهي من عقود، وقد شهدت اعمال العنف أيضا إحراق أضرحة مسلمين وسيارات عمومية ومحلات تجارية. ( صورة/مانيش سواروب/أ. ب.).

فلسطينيون يواجهون قنبال دخانية

أطلقت القوات الإسرائيلية القنابل الدخانية على فلسطينيين، خلال صدامات وقعت في قرية البيضاء جنوب نابلس، في الضفة الغربية المحتلة يوم 2020/02/28. (صورة/جعفر اشتيه/أ. ف. ب.)

الصد للمهاجرين في اليونان

ردة فعل متظاهر أمام الشرطة اليونانية، وهي تقطع طريقا خلال صدامات وقعت في كارافا، بالقرب من منطقة تعتزم فيها الحكومة بناء مراكز احتجاز جديدة للمهاجرين، شمال شرقي جزيرة لسبوس في بحر إيجه، والتقطت الصورة يوم 2020/02/26. وقد أعلنت السلط المحلية اضرابا لأربع وعشرين ساعة في جزيرتين يونانيتين يوم الأربعاء، احتجاجا على خطط حكومية لبناء مراكز احتجاز جديدة للمهاجرين هناك. (صورة/ميخائيل فاراكلاس/أ. ب.)

لاجئون يتدفقون على اليونان

لاجئون أفغان، هم 5أطفال و3 نساء و7رجال، ينزلون من زورق مطاطي على جزيرة ليسبوس اليونانية يوم 2020/02/28، بعد أن قررت تركيا فتح حدودها أمام اللاجئين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، إثر مقتل 33 جنديا من جنودها خلال غارة جوية شمال سوريا. (صورة/أريس ميسينيس/أ. ف. ب)

المقابر ملجأ النازحين في سوريا

أطفال سوريون جالسون في مقبرة لجأت إليها عائلات نازحة بسبب الحرب، في مدينة سرمدا من محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في 2020/02/23. وقد أجبر 170 ألف سوري من أصل 900 ألف مدني على ترك منازلهم، في حركة نزوح جماعي شمال غربي البلاد، وهم يعيشون في العراء. (صورة/عارف وطاد/أ.ف.ب.)

انفجار أنبوب مياه يغمر طريقا سريعة

صورة جوية تظهر تجمع مياه على طريق سريعة وغرق عدد من السيارات، بعد فيضان مجرى للمياه اجتاحت جميع الطرق، ما أدى إلى غلق الطريق في الاتجاهين، عند تقاطع 610، وطريق كلينتون يوم 2020/02/27 شرق هيوستن. وقد أغلقت المكاتب الإدارية والمدارس أبوابها يوم الخميس، بعد أن انفجر خط أنابيب مياه في منشأة تزود نصف هيوستن بالمياه، ما أدى إلى غمر المياه للسيارات على الطريق. (مارك موليغان/أ.ب.)

مشهد الصاعقة

صاعقة تضرب وراء كنيسة بانادجيا غورغونا في قرية ساكالا سيكامياس شمالي لسبوب اليونانية، يوم 2020/02/27. (صورة/أريس ميسينيس/أ.ف.ب.)