ترامب: الديمقراطيون "ينظمون انقلاباً ضدَّ بيرني ساندرز"

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، الإثنين، انتقادات جديدة للانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الديمقراطي، معتبراً أن الديمقراطيين "خططوا لانقلاب" ضد المتصدر بينهم، بيرني ساندرز.

وقال ترامب في تصريح أدلى به في حديقة البيت الأبيض قبيل توجّهه إلى كارولاينا الشمالية للمشاركة في حملة انتخابية "إنها مزورة ضد بيرني، لا شك في ذلك".

أيضاً نشر الرئيس الأميركي تغريدة عبر حسابه في تويتر جاء فيها "ينظمون انقلاباً ضدّ بيرني"، قاصداً الديمقراطيين.

ويأمل ساندرز الذي يطرح نفسه مرشحاً ديمقراطياً اشتراكيا تعزيز صدارته في يوم "الثلاثاء الكبير" (3 آذار/مارس)، الجولة الخامسة من الانتخابات التمهيدية التي تصوت فيها 13 ولاية، علما أن منافسه جو بايدن، الفائز في الجولة الرابعة في كارولاينا الجنوبية، يحقق تقدّماً مستفيداً من انسحاب مرشحين وسطيين.

وأعلن كلّ من بيت بوتيدجيدج، المرشح الديمقراطي الأصغر سنّاً، انسحابه من الانتخابات التمهيدية وتأييده لجو بايدن، كما أعلنت آيمي كلوبوشار انسحابها كذلك اليوم وتأييدها لبايدن.