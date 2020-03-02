شاهد: زعيم يجثو معتذراً عن دور طائفته في نشر "كورونا" في كوريا الجنوبية

اعتذر زعيم كنيسة شينتشونجي الكورية الجنوبية، لي مان-هي، عن دور طائفته في نشر فيروس كورونا المميت بشتى أنحاء البلاد.

وأصحبت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بؤرة للفيروس في العالم بعد موطنه الأصلي في الصين، حيث سُجلت حتى الآن 4,335 إصابة و26 حالة وفاة كورية جنوبية.

وجاءت أكثر من نصف الإصابات بالفيروس لأعضاء بطائفة شينتشونجي.

وعقد مان-هي (88 عاماً) مؤتمراً صحفياً اليوم الإثنين، جثا فيه على ركبتيه موجهاً اعتذاره للشعب الكوري الجنوبي وطالباً الصفح والغفران.

وتقول حكومة سيول إن أعضاء الطائفة، البالغ عددهم 230 ألفاً داخل كوريا الجنوبية، أصابوا بعضهم البعض خلال قداديس الكنيسة قبل أن ينشروا الفيروس بشتى أنحاء البلاد.

ويواجه مان-هي و11 قائداً للطائفة تهمة القتل وسط اتهامات بإخفائهم لأسماء بعض أعضاء الكنيسة أثناء محاولة المسؤولين حصر أعداد المصابين.

وقال حوالي تسعة آلاف عضو بالكنيسة إنهم يعانون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأسست طائفة شينتشونجي في كوريا الجنوبية عام 1984 ويرى زعيمها مان-هي أنه يجسد المجيء الثاني للمسيح كما يعتقد أعضائها أنه سيصطحب معه 144 ألفاً منهم معه إلى الجنة.