عاجل
This content is not available in your region

تايوان

شاهد: مسابقة للرقص على الكراسي المتحركة في تايوان

محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
شاهد: مسابقة للرقص على الكراسي المتحركة في تايوان
حقوق النشر
أ ف ب
حجم النص Aa Aa

تحدوا انتشار فيروس كورونا القاتل في البلاد، وأوضاعهم الصحية وتجمعوا يوم أمس الأحد في مدينة تايبيه الجديدة الواقعة في شمال تايوان للمشاركة في مسابقة الرقص التي أقيمت خصيصا لهم بحضور عشرات المتفرجين الذين قدموا لتشجيع ذويهم.

على كرسي متحرك يجلس الراقصون، وعلى الرغم من الإعاقة التي يعانون منها أو الحالة المرضية التي لا تسمح لهم بالتحرك، إلا أنهم يبدعون بتقديم أجمل العروض الراقصة، في خطوة يعتبرها المشاركون من ذوي الاحتياجات الخاصة أنها تساعدهم على الحركة وتمنع إصابتهم بالجنف أو ما يعرف باعوجاج العمود الفقري نتيجة حرمانهم من الحركة أو المشي.

وقالت مدربة الرقص تساي هسووي وهي مقعدة أيضا، إن "الشخص الذي يعاني من إعاقة لا يمارس الرياضة مما يجعله عرضة للتعرض للجنف، وهذا الأمر يضر بالقلب والرئتين. عندما ترقص يجب أن يكون ظهرك مستقيما الأمر الذي يساعد الجسم كثيرا".

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox