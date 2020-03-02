شاهد: جنود أمريكيون يأكلون العقارب ويشربون دماء الكوبرا خلال تدريبات عسكرية

قام جنود من فرقة مشاة البحرية التابعة للجيش الأمريكي رفقة جنود الجيش التايلاندي بشرب دماء أفعى الكوبرا وأكل العقارب والضفادع وذلك خلال برنامج تدريبي للبقاء على قيد الحياة في الأدغال.

وتناوب الجنود على شرب دماء لكوبرا مقطوعة الرأس قبل أكلها بعد ذلك في قاعدة بحرية تايلاندية في مقاطعة تشونبوري.

ويعد هذا النوع من الممارسات جزءا من الألعاب العسكرية السنوية التي تقام في عدد من دول آسيا وتسمى الكوبرا الذهبية للحرب.

كما علم المدربون العسكريون التايلانديون المجموعة التي تضمنت القوات الكورية الجنوبية كيفية إزالة السموم من العقارب والضفادع قبل تناولها، والعثور على الماء والنباتات الصالحة للأكل.

وتهدف التدريبات إلى تعلم أساليب البقاء قيد الحياة خلال تواجد الجنود وسط الأدغال مع انعدام المؤن والطعام.

وضمت الألعاب التي انطلقت دورتها 37 اليوم الإثنين، آلاف الجنود من الولايات المتحدة وتايلاند ودول أخرى وتتواصل لمدة 10 أيام من التدريب الميداني على الشواطئ التايلاندية.