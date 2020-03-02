شاهد: خفر السواحل اليوناني يجبر قارب لاجئين على العودة من حيث أتى

نشرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية مقطع فيديو يظهر قوات خفر السواحل اليونانية تحاول قطع الطريق أمام قارب مطاطي على متنه عشرات المهاجرين عبروا من الجانب التركي في بحر إيجه وكانوا في طريقهم باتجاه الحدود اليونانية.

ويظهر الفيديو أحد العناصر وهو يستخدم عصا حديدية ويقوم بضرب القارب ومن عليه مصوباً على رؤوسهم في محاولة منه لدفع المهاجرين إلى العودة من حيث أتوا، بينما يقوم آخر بإطلاق الرصاص في الهواء.

ويظهر الفيديو أن المهاجرين قرروا التراجع وعدم إكمال طريقهم.

يأتي هذا التوتر في الوقت الذي يحاول فيه الآلاف شق طريقهم إلى أوروبا بعد أن أعلنت تركيا يوم أمس الأحد فتح حدودها للضغط على الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في التعامل مع تداعيات الحرب في سوريا، وفي الوقت الذي تشن فيه تركيا عملية عسكرية في إدلب شمال غرب سوريا، بعد أسابيع من تصاعد التوترات مع النظام السوري الذي شن هجوما مدمراً بدعم جوي روسي، لاستعادة المحافظة.