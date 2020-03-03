ترامب يتصل بزعيم حركة طالبان السياسي ويقول: "الحديث كان جيداً جداً"

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع زعيم طالبان الملا برادار، بحسب ما أعلنت الحركة المسلحة اليوم، الثلاثاء، بعد أيام من توقيع واشنطن اتفاقاً تاريخياً مع الحركة.

وكتب المتحدث ذبيح الله مجاهد على تويتر "رئيس الولايات المتحدة .. أجرى مكالمة هاتفية مع المسؤول السياسي للإمارة الإسلامية الموقر الملا برادار أخوند".

#Breaking

The President of the United States Trump @realDonaldTrump held a phone conversation with the Political Deputy of the Islamic Emirate, the respected Mullah Baradar Akhund. Details later. pic.twitter.com/p1iJpempNz — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 3, 2020

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان" بدون أن يذكر اسم برادار الذي يتزعم التيار السياسي للحركة والذي قاد المحادثات قبل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين واشنطن والحركة في الدوحة السبت.

ووقّعت واشنطن اتفاقاً مع طالبان لسحب الجنود الأميركيين من أفغانستان ضمن فترة زمنية من 14 شهراً، وذلك بعد 18 سنة من اندلاع أطول الحروب في تاريخ الولايات المتحدة.