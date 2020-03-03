الصين تعلن عن 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد الإصابات في كوريا الجنوبية يقترب من 5 آلاف

الصين

أفادت الصين عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء في أدنى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس المستجد قبل ستة أسابيع.

كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، وجميعها في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات الى 2,943.

وسجلت الاصابات انخفاضا في الصين بشكل عام بعد جهود الحجر الصحي الكبيرة، على الرغم من أن الإصابات ال11 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها الثلاثاء خارج هوباي هي الأعلى منذ خمسة أيام.

وبالاجمال فان عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغ 80 ألفا داخل الصين.

كوريا الجنوبية

اقترب إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 5 آلاف حالة الثلاثاء، وهو العدد الأكبر في العالم خارج الصين، حيث تم تسجيل 477 إصابة جديدة.

وأعلنت السلطات الصحية الكورية وفاة شخصين آخرين، ما يرفع عدد ضحايا الفيروس في هذا البلد الآسيوي الى 28.

وشهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا في عدد الاصابات في الأيام الأخيرة، حيث أخضعت السلطات للفحص أكثر من 260 ألف شخص مرتبطين بكنيسة شينتشونجي ليسوع، وهي طائفة دينية على علاقة بأكثر من نصف الإصابات.

وألغت السلطات الكورية عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما ومددت العطلات المدرسية ثلاثة أسابيع على مستوى البلاد.

وأخضعت كوريا الجنوبية حتى الآن أكثر من 125 ألف شخص يحتمل باصابتهم بالفيروس للفحص الطبي، حيث من المتوقع أن ترتفع أرقام الاصابات أكثر.