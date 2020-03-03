وكالة الطاقة الذرية: إيران رفضت السماح للمفتشين بدخول منشأتين في يناير

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير الثلاثاء إن إيران رفضت السماح لمفتشيها بدخول موقعين ترغب في زيارتهما في أواخر كانون الثاني/يناير.

وذكر التقرير أن الموقعين كانا بين ثلاثة مواقع أثارت الوكالة بشأنها "عددًا من الأسئلة المتعلقة بالأنشطة النووية غير المعلنة والأنشطة ذات الصلة بالنووي". ومع ذلك، قال مصدر دبلوماسي إنه يعتقد أن استفسارات الوكالة تتعلق بمسار أنشطة إيران النووية وليس بامتثالها للاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول

ودقت الوكالة "ناقوس الخطر" حول برنامج إيران النووي وطلبت منها "توضيحات" حول منشأة غير مدرجة، وفق ما قال مديرها العام رافايل ماريانو غروسي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال غروسي خلال حوار مع الوكالة "أدق ناقوس الخطر". وأضاف غروسي الموجود في باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون أنه "يجب على إيران أن تقرر التعاون بطريقة أوضح مع الوكالة لتوفير التوضيحات اللازمة"، مشيراً إلى العثور على "آثار يورانيوم مصنّع" في طهران في تشرين الثاني/نوفمبر الكبرى.

وأفاد تقرير نشرته الوكالة الثلاثاء أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بخمس مرات السقف المحدد في الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى.

وقال التقرير إنه اعتباراً من 19 شباط/فبراير بلغ المخزون 1510 كليوغرامات مقابل السقف المحدد عند 300 كلغ من اليورانيوم في شكله الغازي.