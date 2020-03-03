شاهد: نتنياهو يحتفل بانتصاره "الكبير" في الانتخابات التشريعية وغانتس يعترف بـ "خيبة الأمل"

احتفى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ "انتصاره الكبير" في الانتخابات العامة، حيث وضعته استطلاعات الخروج للناخبين في موقف قوي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال نتانياهو في خطاب لأنصاره وللشعب الإسرائيلي نقلته القنوات التلفزيونية: "هذا النصر الليلة الذي فاق كل التوقعات أكبر من نصر عام 1996، لقد واجهنا كل القوى التي قالت عهد نتانياهو ولى وانتهى". وكان انصاره يهتفون أثناء خطابه ويغنون "بيبي ملك اسرائيل يبقى حيا".

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وأضاف نتانياهو: "انتقلنا من بيت الى بيت ومن شارع إلى شارع وجبنا البلاد بطولها وعرضها، والتقينا مواطني دولة إسرائيل حيث كان لابد أن نقنع البعض وننقل لهم عدوى حماسنا". وتابع: "كان لهم ثقة فينا لأنهم يعرفون أننا قمنا بأحسن ما يمكن القيام به لإسرائيل". وكان بنيامين نتنياهو قد أعلن في تغريدة على موقع "تويتر" أنه "فاز" في الانتخابات، معتبرا "أنه انتصار كبير لإسرائيل".

تهم الفساد تلاحق نتنياهو

وفي نوفمبر-تشرين الثاني، أصبح نتانياهو الذي يبلغ من العمر 70 عاما، أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل توجه إليه اتهامات قضائية خلال توليه منصبه. ويتوقع بدء المحاكمة في الـ 17 مارس-آذار في القدس، ما يزيد من أهمية فوزه. فإذا تمكن برفقة حلفائه من الحصول على غالبية برلمانية، سيمثل أمام القضاء من موقع قوة وسيحافظ على منصبه.

وأكد نتانياهو "نحن حوّلنا إسرائيل إلى دولة عظيمة، قمنا بتنمية علاقات دولية لم تكن موجودة مع دول عربية وإسلامية، ومع زعماء دوليين بينهم دول عربية هم أكثر مما تتخيلون، وعندما أقول بأننا سنعقد معاهدات سلام مع دول عربية فأنا لا أتحدث لغوا، فوراء الأكمة ما وراءها. نحن فقط القادرون وليس أحد سوانا".

الليكود المدعوم بأحزاب اليمين قد يحصد 60 مقعدا

كما أظهرت استطلاعات أجرتها ثلاث قنوات تلفزيونية أن الكتلة اليمينية وعمادها الليكود الذي ينتمي إليه نتانياهو، ستحصل على 60 مقعدا، وستكون بحاجة إلى صوت واحد إضافي لتشكيل حكومة بغالبية 61 نائبا من أصل 120 في الكنيست.

والانتخابات العامة التي جرت الاثنين هي الثالثة في إسرائيل خلال أقل من عام. وخرجت الجولتان السابقتان بنتائج متقاربة جدا بين حزبي نتانياهو وغانتس، ما حال دون تمكن أي منهما من تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالأكثرية المطلوبة في الكنيست.

ودعي 6.4 مليون إسرائيلي للإدلاء بأصواتهم وفتحت أكثر من عشرة آلاف مركز اقتراع أبوابها أمام الناخبين اعتبارا من الساعة السابعة من صباح الاثنين، واغلقت الساعة عند الثامنة مساء بالتوقيت العالمي.

غانتس يعترف بـ "الهزيمة"

اعترف رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال الإسرائيلي السابق بيني غانتس والمنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في وقت مبكر الثلاثاء بـ "خيبة الأمل" بعدما أظهرت الاستطلاعات حلول حزبه في المركز الثاني بعد الليكود في الانتخابات العامة الإسرائيلية.

وقال غانتس في كلمة لمناصريه في تل أبيب "أشارككم مشاعر خيبة الأمل والألم"، مضيفا أنه "كان يأمل بأن تكون نتائج الانتخابات التشريعية مختلفة". وقال: "يجب أن نرفع رأسنا وننتظر النتائج الحقيقية، وسنبقى أقوياء متحدين لأن طريقنا هذا هو الطريق الجيد".

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وأضاف: "لن أخاف بتاتا، حزب كحول لفان سيبقى قويا في الصراع على هوية دولة إسرائيل، وسأستمر في القيادة وفي الشوارع، ولن نترك شخصا ليفكك المجتمع الاسرائيلي أو ليفرّق بيننا"، مشيرا الى العمل "من أجل السلام مع الإخوة والسلام مع جيراننا".

استطلاعات الرأي تمنح تقدما لنتنياهو

وأظهرت الاستطلاعات أن حزب الليكود وحده قد يحصل على 36 أو 37 مقعدا في الكنيست مقابل 32 أو 33 لتحالف "أزرق أبيض" برئاسة الجنرال السابق غانتس. وتوقعت نفس الاستطلاعات أن يتمكن غانتس مع حلفائه من أحزاب اليسار والوسط الصهيوني من إحراز ما بين 52 الى 54 مقعدا. كما سيحصل حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان اليميني العلماني على ستة إلى ثمانية مقاعد.

وهذه النتائج غير نهائية وغير رسمية، وسيتم إعلان النتائج الرسمية الجزئية في وقت لاحق، بعد أن يتم فرز جميع الأصوات وأصوات الجنود والدبلوماسيين والسجناء.

وبحسب الاستطلاعات ستحصل "القائمة المشتركة" للأحزاب العربية الإسرائيلية على 14 إلى 15 مقعدا، وهي أعلى حصيلة للعرب في تاريخ انتخابات الكنيست، إن صحت.

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وستصبح القائمة المشتركة القوة الثالثة في الكنيست وقال رئيس القائمة أيمن عودة: "نحن وعدنا بأن نفوز، نريد تشكيل بديل لليسار مكون من العرب واليهود الديمقراطيين."

كورونا لم يمنع المصابين من التصويت

ورافقت المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد العملية الانتخابية. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاثنين ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل الى 12 مصابا.

وأقيم 18 مركزا انتخابيا خاصة للإسرائيليين الموضوعين في حجر صحي في منازلهم والبالغ عددهم 5600 شخص، وبينهم كثر ممن زاروا دولا تفشى فيها الفيروس. ولم يُسمح لهم لهؤلاء بأن يستخدموا مراكز الاقتراع العامة ووضعوا كمامات لدى الإدلاء بأصواتهم.

وقال الناطق باسم إسعاف نجمة داوود الحمراء إن "عدد المصوتين حتى السابعة إلا ربع مساء الاثنين من الخاضعين للحجر الصحي بلغ 4073".