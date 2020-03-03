أول ضابطة محجبة في صفوف الشرطة الإسرائيلية.. من هي؟

لا تريد الشابة صابرين سعدي أن تكون أول ضابطة محجبة في صفوف الشرطة الإسرائيلية فقط، بل تهدف إلى أن تصبح قدوة للنساء العربيات الأخريات حسب رأيها.

فالفتاة التي ترعرعت في عائلة مسلمة محافظة بقرية بدوية في شمال إسرائيل ودرست في مدينة حيفا، تطوعت بعد تخرجها من الثانوية العامة فيما يسمى "الخدمة الوطنية" في الشرطة الإسرائيلية إلى أن أصبحت اليوم الضابطة المحجبة الأولى في قسم الأحداث بقرية كفر كنا في منطقة الجليل الأدنى شمال إسرائيل.

عملت سعدي سابقا كمديرة في متجر لبيع الملابس في حيفا.

وبعد ثلاث سنوات تلقت مكالمة هاتفية من نائب مفوض الشرطة الإسرائيلية جمال حكروش وعرض عليها الانضمام إلى الشرطة بعد أن فتحت أبواب التجنيد والتوظيف أمام النساء العربيات المسلمات المتدينات.

ولم تتردد السعدي للتقديم وتلقت التدريبات اللازمة في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية بمدينة بيت شيمش الواقعة بين مدنيتي القدس وتل أبيب، لتصبح اليوم أول ضابطة محجبة في الشرطة الإسرائيلية.