شاهد: شجار عنيف.. كورونا يصيب ركاب سفينة سياحية بالرعب

اندلع شجار عنيف بين ركاب سفينة سياحية في المسكيك، كانوا قد وضعوا في الحجر الصحي بعد الاشتباه بوجود حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19.

ويعود سبب نشوب الخلاف بين ركاب سفينة "أم. أس. سي. ميرافيليا" التي تعد من أكبر السفن في العالم إلى الضغوط المتزايدة التي يعيشها الركاب وكثرة القيود التي فرضت عليهم تحسبا من انتشار الفيروس المميت. علما أن طاقم السفينة أكد أنه تم إجراء الفحوص اللازمة لجميع من هم على متنها وكانت النتائج سلبية.

وانتشر فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظات وقوع الخلاف، وعشرات المواطنين وهم يقفون في المكان، ومن المتوقع أن الخلاف وقع أثناء تناولهم الطعام.

واضطر طاقم السفينة إلى التدخل لفض الصراع، إلا أنه فشل بداية ليجبر في ما بعد إلى اتخاذ قرار رش المتشاجرين بالفلفل لإبعادهم عن بعضهم البعض. وتكللت محاولته بالنجاح.

وبعد أن رفضت موانئ في جامايكا وجزر كايمان استقبالها ترسو السفينة العملاقة اليوم قبالة سواحل منطقة كوزوميل في المكسيك.