شاهد: ثوران بركان ميرابي .. أحد أكثر البراكين الـ 500 نشاطا في إندونيسيا

ثار بركان جبل ميرابي في إندونيسيا صباح اليوم الثلاثاء وأرسل عمودا من الرماد الأسود وصل ارتفاعه إلى 6 كيلومترات(6000 متر) في الهواء.

وأعلنت وكالة أبحاث جيولوجيا البراكين في إندونيسيا في موقعها الخاص عبر الانترنت أن ثوران بركان ميرابي في جزيرة جاوة الرئيسية أطلق أيضًا غيومًا غازية حارقة هبطت على أسفل منحدراتها.

وتسبب البركان بإغلاق المطار بمدينة سولو التي تقع على مقربة من جزيرة جاوة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.

وطلبت الوكالة من السكان المحليين بالتزام الهدوء والبقاء على بعد ثلاثة كيلومترات من فوهة ميرابي بالقرب من العاصمة الثقافية لإندونيسيا بعد أن جعل الرماد المطر سميكًا وموحلاً في عدة قرى.

وقال شهود عيان إن صوت الثوران سُمع على بعد 30 كيلومترا.

وكان آخر ثوران كبير للبركان في جبل ميرابي والبالغ ارتفاعه 2968 مترًا في العام 2010، وأسفر حينها عن مقتل 353 شخصا ونزوح الآلاف.

ويبلغ طول الجبل 2968 مترًا (9737 قدمًا) ويعد من أكثر البراكين الـ 500 نشاطا في إندونيسيا.

وإندونيسيا هي أرخبيل يبلغ عدد سكانه 240 مليون نسمة، وهي معرضة دوما لحدوث الزلازل والبراكين نظرا لوقوعها على طول"حلقة النار" في المحيط الهادي، وهي سلسلة من خطوط الصدع على شكل حدوة حصان حول المحيط.