شاهد: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين من مدينة وونسان

أكد مسؤولون كوريون جنوبيون أنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي، مستأنفة بذلك إطلاق الصواريخ بعد توقف دام عدة أشهر حيث تعدّ هذه أول تجربة صاروخية لبيونغ يانغ منذ تجربة "القاذفات الضخمة" التي أجرتها في أواخر نوفمبر-تشرين الثاني.

وجاءت عملية إطلاق الصاروخين الباليستيين بعد يومين من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على مناورة مدفعية تهدف إلى اختبار الاستعداد القتالي للوحدات في الخطوط الأمامية والمناطق الشرقية.

أ ب Lee Jin-man

أ ب

أ ب

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الصاروخين انطلقا من مدينة وونسان الساحلية الشرقية وقطعا مسافة 240 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع 35 كيلومترا.

وأعربت كوريا الجنوبية عن عميق قلقها إزاء استئناف كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال لا تفيد جهود خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية.