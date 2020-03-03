ما هو تطبيق المراسلة الذي يوفر لك أعلى درجة من الأمان؟

بات من المستحيل تصور العالم دون وسائل الإتصال الحديثة وتطبيقات المراسلة التي يستخدمها ملايين الناس عبر العالم.

لكن مع هذا تبقى حماية خصوصية بيانات المستخدمين أحد أهم العوامل في اختيار تطبيق للمراسلات، خصوصاً مع توالي فضائح عملاقة التكنولوجيا في استغلالها لبيانات مستخدميها من خلال بيعها للشركات أو التجسس على محادثاتهم.

وتعتبر عادة التطبيقات التي نستخدمها من أجل المحادثات على كثرتها سهلة الاختراق من قبل القراصنة أو حتى الشركات والحكومات، وتعج السوق الرقمية بالمئات من تطبيقات المحادثة الفورية أو المراسلات النصية والصوتية والمرئية من "فايبر" إلى "إيمو" و"فيسبوك ماسنجر" و"واتسآب" و"سنغل" و"تلغرام" و"سكايب" وغيرها الكثير.

لكن يبقى السؤال المطروح دائما حول التطبيقات التي توفر أكبر درجات من الأمان والخصوصية لمستخدميها.

ماهي التطبيقات التي يمكن الوثوق بها؟

باتت تطبيقات المراسلة تتنافس فيما بينها في السنوات الأخيرة خاصة تلك التي توفر ميزة تشفير الرسائل التي لا يمكن اختراقها من أجل استقطاب المستخدمين ولا يزال "واتسآب" أحد أكثر التطبيقات التي تلقى رواجاً وتربع على عرش التطبيقات الأكثر استخداما في فئته بتجاوزه عتبة الملياري مستخدم عبر العالم وعدا الأشخاص العاديين فإن رؤساء وحكام دول يعتمدون على واتساب في إجراء محادثات مهمة مع نظرائهم.

فيما لا يزال تطبيق "تلغرام" منافساً لنظيره "واتسآب"، و"تلغرام" هو تطبيق روسي ومقر شركته في برلين، ويشهد عدد مستخدميه ارتفاعاً كبيراً حيث وصل عدد مستخدميه في شهر مارس/آذار من عام 2018، ورغم غياب إحصائيات وأرقام حديثة غير أن حجم مستخدميه في ازدياد مستمر.

كما يتصدر تطبيق سينغل الساحة والذي استفاد من إعلان مجاني أعطاه دفعة قوية في السوق بعدما أوصت المفوضية الأوروبية أعضائها باستخدامه خلال التواصل مع أشخاص خارج المؤسسة الأوروبية، كما أن التطبيق يعتمده العديد من السياسيين والمحامين ورجال الأمن.

التطبيق الذي أصدرته شركة "أوبن سورس سيستم" عام 2015 استخدم بكثرة بين الصحافيين وحتى المبلغين عن فساد أو أسرار خطيرة.

ماهي خاصية التشفير التي تعتمد عليها هذه التطبيقات وكيف تعمل؟

الخاصية المعلوماتية التي تعتمدها وتشترك فيها هذه التطبيقات الثلاثة هي خاصية التشفير من المصدر أو المرسل إلى المستقبل والتي لا يمكن اعتراضها خلال عملية ارسالها او حتى قراءة الرسالة التي تكون مشفرة في حالة ما تم اعتراضها.

تقوم هذه التطبيقات خلال قيام المستخدم بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو مرئية إلى تحويلها إلى شيفرة تتغير مع كل رسالة مرسلة، ولا تفك الرسالة إلا عند وصولها إلى المستقبل الذي يضمن تطبيقه فك الرسالة ليقرأها.

تكمن الصعوبة في هذا النوع من التشفير أنه غير ثابت بل متغير وتتغير رموز التشفير مع كل رسالة، وتسمى هذه التقنية بتقنية التشفير بين الطرفين أو تعرف اختصار بـ e2ee.

أ ب Andy Wong

التطبيق الأكثر أماناً

يرى الخبراء والتقنيون إلى تطبيق "سنغل" كأحد أكثر تطبيقات المحادثة أمانا، ورغم أن عدد مستخدمي تطبيق "سنغل" غير معروف غير أنه يبقى التطبيق الأكثر أماناً الذي يوصي به خبراء الأمن المعلوماتي مقارنة بـ"واتسآب" الذي تعرض إلى محاولات اختراق عديدة كما أنه غالباً ما يتم الكشف عن ثغرات أمنية به.

ومؤخرا تم الكشف عن ثغرة بواتساب المملوك لشركة فيسبوك تمكن القراصنة من الكشف عن هويات وأرقام قرابة نصف مليون مستخدم عبر الإنترنت. كما أن تطبيق "تلغرام" الروسي الأصل طالته انتقادات بعد استخدامه من قبل جماعات إرهابية.

ووفقاً للموقع المتخصص في سوق التطبيقات AppAnnie ، فإن تطبيق "سنغل" يتقدم في التصنيف حيث بلغ ترتيب 110 في العالم للتطبيقات الاجتماعية الأكثر تحميلا على الأجهزة الإلكترونية، و59 في الولايات المتحدة الأمريكية و40 في فرنساً.

وتبقى كل التطبيقات المذكورة متاحة بشكل مجاني عبر "متجر غوغل بلاي" بالنسبة لأجهزة الأندرويد و ومتجر "آب ستور" بالنسبة لأجهزة آبل "إي أو أس".