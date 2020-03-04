برلين: فيروس كورونا الجديد أضحى وباء عالميا

قال وزير الصحة الألماني يانس سبان في مجلس النواب في برلين، إن انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا) أضحى وباء عالميا، مؤكد أنه يتعامل مع الوضع بجدية قصوى، في وقت يزداد فيه عدد المصابين يوما بعد يوم.

ولمواجهة الأزمة الصحية، أكد الوزير عزمه للحد من توسع انتشار الفيروس في ألمانيا وفي المناطق التي انتشر فيها. ودافع وزير الصحة عن إلغاء عدد من الأحداث التي يتجمع فيها آلاف الأشخاص، مثل الصالون الدولي للسياحة، والذي كان يفترض أن يفتتح اليوم ليتواصل حتى يوم السبت في العاصمة برلين.

وأضاف الوزير القول إن صحة مواطنيه وسلامتهم أهم بكثير من مصالح البلاد الاقتصادية. وأمام ارتفاع عدد الوافدين على المستشفيات بسبب الفيروس، تحدثت وزارة الصحة الألمانية عن احتمال تأجيل عدد من العمليات الجراحية غير المستعجلة، حتى يتم استيعاب أكبر عدد ممكن من المصابين بفيروس كوفيد-19.

وقال الوزير الألماني إن الايام المقبلة سيتم خلالها مواجهة العديد من التحديات. وكانت ألمانيا منعت تصدير التجهيزات الطبية الخاصة بالحماية، وخاصة منها الأقنعة.

وسجلت إصابة 240 حالة بفيروس كوفيد-19 في ألمانيا، 19 منها مؤكدة، وأكثر من نصف هذا العدد موجود في رينانيا الشمالية من وستفاليا، حيث أعلن وزير الصحة شراء مليون قناع حماية لموظفي الصحي.