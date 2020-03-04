احتدام المنافسة بين بايدن وساندرز مع اقتراب انتخابات الثلاثاء الكبير من نهايتها

مع بداية غلق عدد من مكاتب الإقتراع لأبوابها مساء الثلاثاء في عدد من الولايات الأمريكية، أحرز كل من السناتور الأمريكي برني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن تقدما في الإنتخابات التمهيدية للديمقراطيين في يوم الثلاثاء الكبير.

واظهرت النتائج الأولية فوز جو بايدن في كل من ولاية فيرجينا وكارولينا الشمالية وألاباما وأوكلاهوما وتينسي.

فيما فاز برني ساندرز في ولاية فيرمونت وهي مسقط رأسه، أما رجل الأعمال مايكل بلومبيرغ فقد فاز في مقاطعة ساموا الأمريكية.

وأغلقت مكاتب الإقتراع في كل من فيرجينيا وكارولانيا الشمالية أبوابها على الساعة السابعة بالتوقيت الغربي للولايات المتحدة (الواحدة بتوقيت غرينتش) فيما تغلق مكاتب الإقتراع أبوابها في الولايات الـ10 الباقية تباعا حتى الساعة 11 مساء (الرابعة بتوقيت غرينتش).

ويدلي في انتخابات الثلاثاء الكبير حوالي ثلث الناخبين الديمقراطيين بأصواتهم في ترشيح الحزب للرئاسة وتصوت فيه حوالي 14 ولاية أمريكية وإقليم واحد وهي كاليفورنيا وتكساس وأوكلاهوما وفرجينيا ونورث كارولاينا وكولورادو وماساتشوستس.

إضافة إلى ألاباما وأركنساس وماين ومينيسوتا وتينيسي ويوتا وفيرمونت وساموا الأمريكية، والديمقراطيين في الخارج.

وبالاجمال هناك 1,357 مندوبا يمثلون الولايات وينبغي على الفائز أن يحصد غالبية أصواتهم، ويحتاج بايدن الى أداء جيد لمنع ساندرز من تحقيق تقدم محتمل يكرس ترشيحه خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي في تموز/يوليو.

كما يخوض الحزب الجمهوري انتخابات تمهيدية ومؤتمرات حزبية في يوم الثلاثاء الكبير غير أن النتائج محسومة لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.