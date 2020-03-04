تسجيل 38 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل في الصين

تسبب فيروس كورونا المستجد الذي تخطت حصيلة وفياته ثلاثة آلاف حالة بتباطؤ الاقتصاد العالمي ما دفع المجتمع الدولي إلى تعبئة عامة.

في ما يأتي آخر تطورات الفيروس القاتل في العالم:

بلغ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد 3204 حالة، بينما تخطى عدد المصابين به 93000 شخصا في 80 بلدا.

وتتصدر الصين القارية قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس مع 80200 إصابة و2981 حالة وفاة، تليها كوريا الجنوبية مع 5186 إصابة و28 حالة وفاة ثم إيطاليا التي بلغ عدد الإصابات فيها 2502 وعدد الوفيات 79، وإيران مع 2336 إصابة و77 حالة وفاة، واليابان مع 268 إصابة و12 حالة وفاة.

وسجّلت بالإجمال 700 إصابة بالفيروس على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برنسيس" التي فرضت عليها اليابان حجرا صحيا.

الصين

أعلنت الصين الأربعاء عن تسجيل 38 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضا لليوم الثالث على التوالي.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد الى 2,981، وفق لجنة الصحة الوطنية، اضافة الى نحو 80,200 مصاب.

وسجلت 115 اصابة جديدة في مقاطعة هوباي، مركز انتشار الفيروس، وأربع حالات فقط في أماكن أخرى من البلاد.

أ ف ب

وأظهرت الأرقام تراجعا في الصين بشكل عام في الأسابيع الأخيرة، حيث يبدو أن تدابير الحجر الصحي القاسية التي تفرضها السلطات بدأت تؤتي ثمارها.

ولكن هناك مخاوف متزايدة بشأن الإصابات التي تدخل البلاد من نقاط ساخنة أخرى في العالم، اذ تم تأكيد 13 اصابة لمسافرين صينيين عائدين التقطوا الفيروس خارج البلاد.

وتم تطبيق تدابير الحجر الصحي على المسافرين الذين يصلون الى بكين وشانغهاي ومقاطعة غوانغدونغ الجنوبية من بلدان ينتشر فيها الفيروس.

منظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد بات مترسّخا في إيران، محذّرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود احتواء تفشي الفيروس.

وفي تصريح للصحافيين في جنيف قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايكل راين إن "الوضع ليس سهلا".

وأشار إلى أن تفشي الفيروس الذي بلغت حصيلة وفياته في الجمهورية الإسلامية 77 حالة وإصاباته 2300 شخص يطال عددا من المدن.

وقال "على غرار بلدان أخرى بات الفيروس مترسّخا" في إيران.

وشدد راين على أن القضاء على الفيروس في بلدان تفشى فيها "صعب" إنما "ليس مستحيلا".

البنك الدولي

كشف البنك الدولي عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول على مكافحة انتشار الفيروس.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس "الهدف هو تأمين تحرك سريع وفعال يستجيب لحاجات البلدان".

وأضاف انه في اطار الجهود التي تبذل لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 يجب "الاعتراف بالعبء الاضافي الملقى على عاتق الدول الفقيرة" الأقل تجهيزا.

وأشار البنك الدولي في بيان الى أن الأموال، التي تم تخصيص بعضها للدول الأكثر فقرا، يمكن استخدامها لتأمين معدات طبية أو خدمات صحية وتشمل الخبرات والاستشارات.

بريطانيا

أعدت بريطانيا خطة عمل لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس تلحظ إعطاء إجازات لما تصل نسبته إلى 20 بالمئة من الموظفين عندما يبلغ تفشي الفيروس ذروته.

أ ف ب

لبنان

جهّزت السلطات اللبنانية مستشفيات حكومية في ثماني مناطق على الأقل في إطار خطة استباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 13 إصابة في نحو أسبوعين، وفق ما أعلن وزير الصحة حمد حسن لوكالة فرانس برس.

وتضم هذه الأقسام غرفاً للحجر الصحي لكل من تظهر عليه عوارض الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى وحدة أو وحدتين للعزل.

أ ف ب

ويقتصر استقبال المصابين بفيروس كوفيد-19 والبالغ عددهم 13 أو المشتبه بإصاباتهم في الوقت الراهن على مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، حيث عملت وزارة الصحة على تجهيز قسم خاص يضمّ نحو 140 سريراً مخصصة للحجر.

وأوضح وزير الصحة "ما زلنا في مرحلة احتواء الوباء ولم نصل إلى مرحلة انتشاره، وهو أمر جيد تثني عليه منظمة الصحة العالمية".

وأعلن حسن قرب اعلان شفاء أول إصابة، في اشارة إلى امرأة وصلت جواً من ايران قبل نحو أسبوعين، وأظهرت فحوصها الأخيرة نتيجة سلبية.

وقالت وزارة الصحة في بيان الثلاثاء إنه "ستتم معاودة الفحص المخبري لهذه الحالة غداً، وسيتم اخراجها من المستشفى إلى منزلها، عند تأكيد النتيجة السلبية الثانية".