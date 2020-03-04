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تركيا

إردوغان: على الاتحاد الأوروبي دعم تحرك تركيا في سوريا إذا أراد حلا لأزمة الهجرة

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان   -  
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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الأربعاء إنه على الاتحاد الأوروبي دعم تحرك تركيا في سوريا إذا أراد حلا لأزمة الهجرة.

من جانب آخر، اتهم إردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة الدول الأوروبية وبينها اليونان بـ"الدوس" على حقوق الإنسان عبر "ضرب وإغراق زوارق وحتى إطلاق النار" على المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من تركيا بعدما فتحت أنقرة حدودها أمامهم.

ولفت إردوغان إلى أنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين يوم أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لليونان "كل الدعم اللازم" لمساعدتها في مواجهة تدفق اللاجئين من تركيا المجاورة.

وأضافت عقب زيارة المنطقة الحدودية برفقة رئيس الوزراء اليوناني ورئيسي المجلس والبرلمان الأوروبي "إن من يسعون إلى اختبار وحدة أوروبا سيخيب أملهم. لن تضعف الضغوط من عزيمتنا، ووحدتنا ستنتصر".

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