جو بايدن يفوز في8 ولايات من أصل 14 في انتظار صدور النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية

يحقق المرشح الديمقراطي ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فوزا كبيرا إلى غاية الآن متبوعا بالسيناتور برني ساندرز مع قرب الإنتخابات التمهيدية التي تعبد طريق الفائز فيها نحو الترشح للبيت الأبيض.

وفاز بايدن في من ولاية كل من ولاية فيرجينيا وكارولينا الشمالية التي تمثل 110 من المندوبين، ألاباما (52 مندوبا) وتينيسي (64 مندوبا) وأوكلاهوما (37 مندوبا) أركانساس (31 مندوبا) ومينيسوتا (75 مندوبا) بالإضافة إلى ولاية ماساتشوستس (91 مندوبا) من أصل 15 ولاية ومقاطعة أمريكية بمجموع 381 مندوبا في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الولايات المتبقية.

وهناك 52 مندوبا ديموقراطيا يمثلون ولاية ألاباما في عمق الجنوب الأميركي التي فازت بها هيلاري كلينتون بسهولة عام 2016، وكان متوقعا أن يحقق فيها بايدن نفس النتيجة ويهزم منافسه الرئيسي اليساري بيرني ساندرز بسهولة

ولولاية مينيسوتا في الغرب الاوسط 75 مندوبا، وكانت الانتصار السابع لنائب الرئيس السابق في السباق الديموقراطي لاختيار مرشح ينافس الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

فيما كان الإنتصار الثامن لبايدن في ماساتشوستس التي تعد مسقط رأس منافسته اليزابيث وارن.

وسجلت معظم انتصارات بايدن في ولايات جنوبية غالبية سكانها من السود، ما يدل على الدعم القوي له بين الأميركيين من أصل أفريقي، غير أن أوكلاهوما كانت الاستثناء، فهذه الولاية الوسطية يقطنها عدد كبير من السكان الأصليين مقابل أقلية من السود، وقد فاز بها ساندرز عام 2016 بفارق 10 نقاط عن هيلاري كلينتون

بايدن لترامب: .نحن أفضل منك...سنهزمك.

وغرد بايدن على حسابه في تويتر "لنتوحد..فلنهزم ترامب ولنستعد هذا البلد".

وفي تغريدة أخرى رد فيها على ترامب الذي تحدث عن المرشحة الديمقراطية إليزابيث وارن قال بايدن "خسرت الليلة يا ترامب. الديمقراطييون حول البلد مشتعلون. نحن أناس محترمون وشجعان....نحن أفضل منك تعال في نوفمبر، سنهزمك.

وجاء في تغريدة ترامب التي رد عليها بايدن قوله "إليزابيث...كانت الخاسرة هذه الليلة. لم تستطع حتى الفوز في مسقط رأسها بولاية ماساتشوستس. حسن، الآن تستطيع أن تجلس مع زوجها وتأخذ شرابا باردا...".

ساندرز يثق في الفوز ويعلق آمالاه على ولاية كاليفورنيا :"فلنذهب للبيت الأبيض"

وحقق برني ساندرز الفوز في مسقط رأسه بولاية فيرمونت بالإضافة إلى ولاية كولورادو وولاية يوتا بحصوله على 291 مندوبا متبوعا برجل الإعمال الأمريكي مايكل بلومبرغ الذي حصل على تمثيل 27 مندوبا وهو الذي أنفق ببذغ على حملته الانتخابية وأخيرا إليزابيث وارن التي حصلت على تمثيل 19 مندوب.

وبالاجمال هناك 1,357 مندوبا يمثلون الولايات وينبغي على الفائز أن يحصد غالبية أصواتهم.

ومع تواصل إعلان النتائج أبدى ساندرز أملا في فوزه بالإنتخابات خلال كلمة له ألقاها في فيرمونت أمام أنصاره غير أن جو بايدن يبدو المرشح الأكثر حظا للفوز في هذه الإنتخابات.

وتتجه الأنظار نحو ولاية كاليفورنيا التي يعقد عليها ساندرز املا في تحقيق نتيجة تعزز تقدمه نظرا لأهمية هذه الولاية باعتبارها الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وتشكل كاليفورنيا 30 % من المندوبين ويعد ساندرز هو المرشح المفضل في ولاية كاليفورنيا التي تعتبر الجائزة الكبرى في الثلاثاء الكبير ب415 مندوبا.

بلومبرغ خارج السباق رغم انفاقه نصف مليار واليزابيث تخسر في مسقط رأسها

بات رجل الأعمال مايكل بلومبرغ رئيس بلدية نيويورك السابق خارج السباق ولم يحرز في الإنتخابات التمهيدية غير فوز وحيد كان في مقاطعة ساموا الأمريكية وهو الذي أنفق ببذخ على حملته الإنتخابية.

وفاق حجم تمويل بلومبرغ لحملته 500 مليون دولار أمريكي، غير أن نتائج الثلاثاء الكبير جاءت مخيبة لبلومبرغ الذي توقع كثير من المتابعين أن يحقق نتائج أفضل.

فيما لم تتمكن إليزابيث وورن من تحقيق الفوز في مسقط رأسها بولاية ماساتشوستس وذكر محللون أن حملة اليزابيث باتت محل تساؤل بعد هذه النتيجة، وفاز بايدن في ماساتشوستس متبوعا بساندرز الذي حل ثانيا ثم إليزابيث ثالثا.