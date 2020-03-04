إيران تطلق سراح 54 ألف سجين مؤقتاً خوفاً من فيروس كورونا

قررت إيران الإفراج عن آلاف السجناء بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) في البلاد والذي تسبب بوفاة 77 شخصاً وإصابة 2300 شخص، بحسب آخر إعلان رسمي يوم الثلاثاء 3 آذار/ مارس.

وأعلن غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم السلطة القضائية في مؤتمر صحفي أسبوعي الثلاثاء أن نحو 54 ألف سجين أطلق سراحهم بشكل مؤقت لمنع انتشار الفيروس في السجون الإيرانية.

وأكد إسماعيلي أن السجناء المفرج عنهم تم التأكد من خلوهم من الفيروس، بالإضافة إلى دفع كفالة.

كذلك لم يفرج عن السجناء المحكومين بسبب جرائم أمنية وتتجاوز عقوبتهم الخمس سنوات.

وقال الثلاثاء محامي أحد السجناء الأمريكيين في إيران إن موكله كان يواجه خطراً حقيقاً بالإصابة بعد أن تم تأكيد إصابة نزيل آخر في السجن يقبع في زنزانة قريبة.