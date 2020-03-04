شاهد: بسبب كورونا.. تقنين بيع ورق المرحاض في أستراليا

قررت أكبر سلسلة سوبرماركت في أستراليا الأربعاء تقنين مبيعاتها من ورق المرحاض بعد نقص في المخزون تسبب به الخوف من فيروس كورونا المستجد.

وفي العديد من الدول، تهافت المستهلكون على شراء هذا المنتج تحسبا لأي نقص محتمل في الامدادات.

وقالت سلسلة "وولوورث" إنها ستفرض حدا يتمثل في أربع علب من ورق المرحاض للشخص الواحد "لضمان حصول عدد أكبر من الزبائن على هذا المنتج".

وأوضحت الشركة في بيان "سيساهم ذلك الإجراء في تعزيز مستويات المخزون في الوقت الذي سيزيد فيه الموردون الإنتاج المحلي لتلبية الطلب الأعلى من المعتاد".

وخلال الأيام الأخيرة، كانت بعض المنتجات في متاجر السوبرماركت الأسترالية عرضة لـ"غارات" من السكان. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي رفوفا خالية من منتجات مثل ورق المرحاض والمعكرونة والطعام المعلب.

كذلك، حصل نقص في الأقنعة ومعقمات الأيدي جراء مخاوف متعلقة بتفشي فيروس كوفيد-19.

وسجلت أستراليا 41 حالة مؤكدة ووفاة واحدة وهو رجل كان على متن سفينة "دايموند برنسيس".