شاهد: مظاهرات في ألمانيا للمطالبة بفتح الحدود الأوروبية أمام المهاجرين واللاجئين

بدعوة من منظمة "الرصيف البحري برلين"، خرج مساء الثلاثاء المئات من الألمان إلى شوارع العاصمة برلين للاحتجاج على سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين العالقين على الحدود التركية اليونانية وطُلبوا فتح "حدود الاتحاد" أمامهم. وحمل المتظاهرون، الذين رددوا شعارات تضامن مع اللاجئين على الحدود لافتات كتب عليها "افتحوا الحدود" و "عار على الاتحاد الأوروبي" و "هذه ليست أوروبا". وتجمع المتظاهرون أمام المستشارية الألمانية لمطالبة أنغيلا ميركل بإتخاذ الإجراءات الإستعجالية لحل هذه الأزمة.

واتهم مختلف المتدخلون خلال المظاهرة اليونان بإنتهاك ميثاق حقوق الإنسان بعد قرار أثينا عدم تسجيل طلبات اللجوء الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين.

وشهدت مدن أخرى في ألمانيا مظاهرات مماثلة شارك فيها مئات الأشخاص.

ويحاول آلاف المهاجرين منذ الأسبوع الماضي عبور الحدود التركية نحو اليونان برا أو بحراً بعد أن أعلنت أنقرة أنها لن توقف محاولات المهاجرين واللاجئين من العبور نحو أوروبا. وردت السلطات اليونانية بإغلاق الحدود واستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين عند معبر بازاركولي الحدودي.

ووعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين يوم الثلاثاء بمساعدة اليونان بمبلغ 700 مليون يورو للحفاظ على حدودها الخارجية. وقامت فون دير لين ومسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي بزيارة الحدود البرية لليونان لمعاينة الوضع.

وتشهد العلاقات التركية اليونانية حربا إعلامية منذ بداية الأسبوع بعد أن قامت تركيا الاثنين بنشر شريط فيديو يظهر خفر السواحل اليونانية وهم يحاولون دفع قارب مليء بالمهاجرين في بحر إيجه. ورد حرس السواحل اليوناني بشريط مماثل يظهر نظرائهم الأتراك وهم يرافقون قوارب المهاجرين في المياه الإقليمية اليونانية.