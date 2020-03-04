شاهد: لص يستخدم صنارة صيد لسرقة عقد ذهبي بقيمة 700 دولار في أستراليا

يظهر مقطع فيديو مصور تم التقاطه بواسطة كاميرات مراقبة وضعت أمام متجر في أستراليا، سارق وهو يحاول "اصطياد" عقد من الذهب من تصميم "فيرساتشي" بصنارة.

وذكرت الشرطة الأسترالية اليوم الأربعاء، أن اللص أقدم بداية على تحطيم نافذة المتجر في وسط الحي التجاري في ملبورن ومن ثم استعان بصنارة وكان هدفه الحصول على عقد من تصميم "فيرساتشي".

وبعد ثلاث ساعات من الجهد والمحاولات التي باءت في معظمها بالفشل، استطاع اللص الوصول إلى صيده الثمين، وحصل على العقد الذهبي البالغ سعره 700 دولار من رقبة تمثال العرض.

وبعد أن اكتشف أن السنارة الصغيرة لم تكن كافية لتلبية حاجته، استعان الرجل بصنارة أكبر.

وقال المسؤول في شرطة فيكتوريا بيد ويتي إنه "من الجريء للغاية أن يحضر أحدهم بصنارة صيد في منتصف الليل" للسرقة.

وقد نشرت الشرطة مقطع الفيديو في محاولتها للقبض على السارق.