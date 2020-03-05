عاجل
This content is not available in your region

المملكة المتحدة

حاكم دبي يخسر طعن أمام محكمة بريطانية بشأن قضيه طفليه من الأميرة هيا بنت الحسين

محادثة
بقلم:  يورونيوز
حاكم دبي يخسر طعن أمام محكمة بريطانية بشأن قضيه طفليه من الأميرة هيا بنت الحسين
حقوق النشر
STRINGER/AFP or licensors
حجم النص Aa Aa

رفضت المحكمة البريطانية العليا الخميس النظر في طعن مقدم من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمنع نشر أحكام تتعلق بالمعركة القضائية مع زوجته الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما.

ومن المتوقع أن تعلن الأحكام القضائية في وقت لاحق من اليوم.

وقد تقدم الشيخ محمد 70 عاما) وهو أيضا رئيس حكومة الإمارات ونائب الرئيس الأماراتي، بطلب الى المحكمة العليا بإعادة طفليه من هيا بنت الحسين (45 عاما) إلى دبي.

وكانت زوجته الأميرة هيا (45 عاما) الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تقدمت بطلب الوصاية على طفليها وحماية ابنتها من الزواج القسري وإصدار أمر بعدم التعرض لها.

والأسبوع الماضي، رفض ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف طلبا من الشيخ محمد يدعو القاضي اندرو ماكفرلين الى عدم نشر الحكمين في القضية التي جرت في جلسات مغلقة.

لذلك رفع طلبا إلى المحكمة العليا التي أعلنت الخميس أنها رفضت الطعن على أساس أن الطعن المذكور لا يتعلق بمسألة ذات أهمية عامة.

وهيا بنت الحسين وهي بطلة فروسية شاركت في الألعاب الأولمبية، وهي الزوجة السادسة لحاكم دبي وقد اقترنت به في العام 2004.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox