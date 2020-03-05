شاهد: إعادة فتح أقدم هرم في مصر بعد ترميمه

أعيد الخميس فتح هرم زوسر في سقارة جنوب القاهرة أمام الجمهور بعد ترميمه، وهو هرم عمره 4700 عام ويعد أقدم صرح ما يزال واقفا في مصر.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني في مؤتمر صحافي عند سفح الهرم المدرج الشهير "اننا نعيد اليوم فتح أقدم هرم ما يزال واقفا في مصر".

وبدأ مشروع ترميم هرم زوسر عام 2006 ولكنه توقف عام 2011 "لأسباب أمنية" مرتبطة بالثورة الشعبية التي أطاحت في شباط/فبراير من ذلك العام حسني مبارك. واستؤنف العمل عام 2013، بحسب أيمن جمال الدين المسؤول عن المشروع في وزارة الآثار.

وبلغت الكلفة الاجمالية لأعمال الترميم 104 مليون جنيه مصري (قرابة 6،7 مليون دولار)، وفق الحكومة المصرية.

ويقع هرم زوسر على بعد 20 كيلومتراً جنوب القاهرة في ممفيس أول عاصمة مصرية.

وشيد الهرم، الذي يبلغ ارتفاعه 60 مترا تقريبا، في العام 2700 قبل الميلاد من قبل المهندس المعماري امحتب فوق غرفة تحت الارض عمقها 28 مترا تحوي مقبرة من حجر الغرانيت الوردي.

وهو اول هرم مدرج في العصر الفرعوني وكذلك أول مقبرة أسرية. وزوسر هو أول فرعون أدخل فكرة المقبرة العائلية في تلك الحقبة.

وكانت السلطات المصرية كشفت في نيسان/ابريل 2019 في منطقة سقارة عن مقبرة مزينة برسومات ملونة وكتابات بارزة.

وخلال السنوات الأخيرة، ضاعفت السلطات المصرية حملاتها الإعلامية حول الكشوفات الأثرية الجديدة بهدف اعادة جذب السياح الذين هجروا مصر بسبب الاضطرابات الأمنية التي اعقبت اسقاط مبارك.

وتعد المواقع الأثرية الفرعونية احدى نقاط الجذب السياحية لمصر التي تواجه منافسة من مناطق أخرى في المنطقة.