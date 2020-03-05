شاهد: العثور على أنثى قرد أورانغ أوتان نادرة

شوهدت أنثى قرد أورانغ أوتان مهقاء وهي الوحيدة التي يعرف بوجودها في العالم، بصحة جيدة في غابة بورنيو المطيرة، بعد أكثر من عام على إطلاقها في البرية، كما أعلن دعاة الحفاظ على البيئة.

وقد حررت "ألبا" وهي قردة زرقاء العينين مغطاة بشعر أبيض، في العام 2017 من قفص كانت تحتجز فيه كحيوان أليف من قبل قرويين في إقليم كاليمانتان في وسط بورنيو وأعيدت إلى البرية في أواخر العام 2018.

وهذا الأسبوع، قالت مؤسسة معنية بقردة أورانغ أوتان في بورنيو إن "ألبا" شوهدت وهي تراقب ثلاثة قردة من نوعها أطلقت أخيرا إلى البرية.

وقالت إندرا إكسبلواتازيا مديرة حفظ التنوع البيولوجي في وزارة البيئة الاندونيسية "بعدما علمنا أنها تستطيع بناء أعشاشها وتأمين طعامها بشكل مستقل ولم تعد تعتمد على المساعدة البشرية، خلصنا إلى أنها تستطيع الصمود في الغابة".

وشكّل إنقاذ "ألبا" نبدأ سارا عن هذه الأنواع المهددة بالانقراض والتي شهدت انخفاضا كبيرا في مواطنها الطبيعية خلال العقود القليلة الماضية بسبب تدمير الغابات للحصول على الخشب وصنع الورق وزيت النخيل والتعدين.

وفي بعض الأحيان، يهاجم عمال المزارع والقرويون هذه الثدييات لأنهم يرون أنها آفة فيما يقوم الصيادون بالامساك بها لبيعها كحيوانات أليفة.